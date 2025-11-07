Свириденко назвала дату запуска программу по бесплатным перевозкам УЗ-3000

Рубрики
Кравцев Сергей
Программа по бесплатным перевозкам по железной дороге УЗ-3000 должна заработать уже 1 декабря, и будет действовать в течение четырех месяцев. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Программа "УЗ-3000"
По ее словам, из-за активных боевых действий, из-за последствий войны объемы перевозок грузовых перевозок уменьшаются. И этого ресурса уже не хватает для того, чтобы перекрыть эту разницу между себестоимостью и реальной ценой клетка.
При этом, по словам премьера, УЗ-3000 – это не программа, которая компенсируется за счет этих 13 млрд грн. Это возможность, которая предоставляется всем гражданам Украины.
По словам Юлии Свириденко, сейчас как раз профильное министерство формирует и детализирует, прорабатывает эту программу. Она должна запуститься с 1 декабря. И будет она реализовываться в течение 4 месяцев, когда у нас есть низкий спрос на "Укрзализныцю.
