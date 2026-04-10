Служба в армії кардинально зміниться: Свириденко зробила інтригуючу заяву

В Україні цього року планують запровадити нові контракти для військовослужбовців ЗСУ. Вони передбачатимуть зміну зарплати залежно від посади та завдань. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

Прем'єр зазначила, що Міністерство оборони проводить аудит системи заробітних плат військових і працює над новою моделлю контрактної служби.

Вона додала, що уряд уже проговорив із міністром оборони відповідні контракти, які пропонуватимуться.

"Знову ж таки, я думаю, що загалом ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентаріями, але саме ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді та яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець", — зазначила Юлія Свириденко.

