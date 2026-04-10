Служба в армії кардинально зміниться: Свириденко зробила інтригуючу заяву
Служба в армії кардинально зміниться: Свириденко зробила інтригуючу заяву

Військовим готують нові контракти та змінять зарплати вже цього року

10 квітня 2026, 14:34
Кравцев Сергей

В Україні цього року планують запровадити нові контракти для військовослужбовців ЗСУ. Вони передбачатимуть зміну зарплати залежно від посади та завдань. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду заявила прем'єр Юлія Свириденко.

Прем'єр зазначила, що Міністерство оборони проводить аудит системи заробітних плат військових і працює над новою моделлю контрактної служби.

Вона додала, що уряд уже проговорив із міністром оборони відповідні контракти, які пропонуватимуться.

"Знову ж таки, я думаю, що загалом ми за пару тижнів зможемо вийти і проговорити з парламентаріями, але саме ці контракти і дадуть можливість мати диференційовану заробітну плату залежно від того, на якій посаді та яку функцію виконує той чи інший військовослужбовець", — зазначила Юлія Свириденко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Сухопутних військах заявили, що немає підстав говорити, що йде підготовка до мобілізації жінок. На сьогоднішній день не розробляють жодних механізмів для цього. У командуванні зазначили, що поширені останніми днями повідомлення про нібито підготовку до такого кроку є неправдивими.

У заяві командування Сухопутних військ ЗС України наголошується, серія подібних повідомлень в українських медіа та інтернет-просторі є маніпулятивною. В армії вважають, що ворог використовує цю тему для підриву мобілізаційних процесів та дискредитації ЗСУ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – неякісна мобілізація в Україні призводить до значних втрат ресурсів, яких і так критично не вистачає війську. Про це заявила військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв'ю РБК-Україна, наголосивши на системній проблемі заклику людей, які мають законні підстави для відстрочення або серйозні проблеми зі здоров'ям.




