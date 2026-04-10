Служба в армии кардинально изменится: Свириденко сделала интригующее заявление

В Украине в этом году планируют ввести новые контракты для военнослужащих ВСУ. Они будут предусматривать изменение зарплаты в зависимости от должности и выполняемых задач. Как передает портал "Комментарии", об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

Премьер отметила, Министерство обороны проводит аудит системы заработных плат военных и работает над новой моделью контрактной службы.

Она добавила, что правительство уже проговорило с министром обороны соответствующие контракты, которые будут предлагаться.

"Опять-таки, я думаю, что в целом мы за пару недель сможем выйти и проговорить с парламентариями, но как раз эти контракты и дадут возможность иметь дифференцированную заработную плату в зависимости от того, на какой должности и какую функцию выполняет тот или иной военнослужащий", — отметила Юлия Свириденко.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Сухопутных войсках заявили, что нет никаких оснований говорить, что идет подготовка к мобилизации женщин. На сегодняшний день не разрабатывают никаких механизмов для этого. В командовании отметили, что распространенные в последние дни сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются неправдивыми.

В заявлении командования Сухопутных войск ВС Украины подчеркивается, серия подобных сообщений в украинских медиа и интернет-пространстве является манипулятивной. В армии считают, что враг использует эту тему для подрыва мобилизационных процессов и дискредитации ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – некачественная мобилизация в Украине приводит к значительным потерям ресурсов, которых и без того критически не хватает войску. Об этом заявила военная омбудсменка Ольга Решетилова в интервью РБК-Украина, отметив системную проблему призыва людей, имеющих законные основания для отсрочки или серьезные проблемы со здоровьем.



