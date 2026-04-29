Скільки українці платитимуть за світло влітку та восени: в Кабміні озвучили тарифи

Прем’єр-міністр Свириденко розповіла, якими будуть тарифи на електроенергію для населення

29 квітня 2026, 18:38
Кречмаровская Наталия

В Україні обговорюють необхідність підвищення тарифів для населення. В Кабміні розповіли, якими будуть тарифи на електроенергію для населення влітку та восени. 

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року 4,32 грн за кВт⋅год. Це, за її словами, означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін.

Також вона розповіла про програму підтримки для домогосподарств, для яких електрика є основним джерелом тепла — будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання. 

“Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф — 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна — 4,32 грн за кВт⋅год”, — зауважила Свириденко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, українців попереджають про необхідність підвищити тарифи на енергоресурси. Про майбутні зміни неодноразового говорили і народні депутати, і експерти. Однак деякі тарифи для населення завищені.  Народний депутат України Олексій Кучеренко заявив про порушення у питанні  державного регулювання цін на природний газ.  

За його словами, у звіті Тимчасової слідчої комісії відображено, що рішення про встановлення ціни на газ, який споживає населення, було не обгрунтованим, немає економічного обґрунтування і відповідно є всі ознаки злочину. Народний депутат наголосив, що знову сума йде про сотні мільярдів гривень.



Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/2237
