Сколько украинцы будут платить за свет летом и осенью: в Кабмине озвучили тарифы

В Украине обсуждается необходимость повышения тарифов для населения. В Кабмине рассказали, какими будут тарифы на электроэнергию для населения летом и осенью.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года 4,32 грн за кВт⋅час. Это, по ее словам, означает, что цены на электроэнергию для населения остаются прежними.

Также она рассказала о программе поддержки для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

"Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 грн за кВт·ч за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена — 4,32 грн за кВт·ч", — отметила Свириденко.

украинцев предупреждают о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих переменах неоднократного говорили и народные депутаты, и эксперты. Однако некоторые тарифы для населения завышены. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил о нарушении в вопросе государственного регулирования цен на газ.

По его словам, в отчете Временной следственной комиссии отражено, что решение об установлении цены на потребляемый населением газ было не обоснованным, нет экономического обоснования и соответственно есть все признаки преступления. Народный депутат подчеркнул, что снова сумма идет о сотнях миллиардов гривен.