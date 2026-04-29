Сколько украинцы будут платить за свет летом и осенью: в Кабмине озвучили тарифы

Кречмаровская Наталия
В Украине обсуждается необходимость повышения тарифов для населения. В Кабмине рассказали, какими будут тарифы на электроэнергию для населения летом и осенью.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года 4,32 грн за кВт⋅час. Это, по ее словам, означает, что цены на электроэнергию для населения остаются прежними.
Также она рассказала о программе поддержки для домохозяйств, для которых электричество является основным источником тепла — дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, не подключенные к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.
Украинцев предупреждают о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих переменах неоднократного говорили и народные депутаты, и эксперты. Однако некоторые тарифы для населения завышены. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко заявил о нарушении в вопросе государственного регулирования цен на газ.
По его словам, в отчете Временной следственной комиссии отражено, что решение об установлении цены на потребляемый населением газ было не обоснованным, нет экономического обоснования и соответственно есть все признаки преступления. Народный депутат подчеркнул, что снова сумма идет о сотнях миллиардов гривен.