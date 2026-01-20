Скільки окупантів планується знищувати щомісяця: глава Міноборони Федоров розкрив цифри

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Однією зі стратегічних цілей України у війні є завдання країні-агресору до 50 тисяч втрат на місяць, щоб зробити війну для неї непосильною. Таку думку під час спілкування з журналістами висловив міністр оборони України Михайло Федоров.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Глава Міноборони наголосив, що президент поставив чітке завдання: побудувати систему, яка здатна зупинити ворога в небі, просування на землі, посилити асиметричні й кіберудари по ворогу та його економіці. Зробити ціну війни для росії такою, яку вона не зможе потягнути. Тим самим примусити до миру силою.
За словами Федорова, дипломатія має власний напрям роботи, однак паралельно держава повинна досягати результатів у військовій сфері.
Він повідомив, що для цього визначили кілька ключових етапів, першим із яких є перебудова управління.
За словами міністра, підхід до роботи Міністерства оборони має змінитися: йдеться не лише про закупівлі та забезпечення, а про цивільний нагляд, координацію та чітку синхронізацію процесів.
Другою стратегічною ціллю він назвав масштаб втрат, яких зазнає противник.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський дав новому голові Міноборони Федорову перше важливе доручення.