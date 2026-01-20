Сколько окупантов планируется уничтожать ежемесячно: глава Минобороны Федоров раскрыл цифры

Одной из стратегических целей Украины в войне является задача стране-агрессору до 50 тысяч потерь в месяц, чтобы сделать для нее непосильной войну. Такое мнение высказал министр обороны Украины Михаил Федоров.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Глава Минобороны подчеркнул, что президент поставил четкую задачу: построить систему, способную остановить врага в небе, продвижение на земле, усилить асимметричные и киберудары по врагу и его экономике. Сделать цену войны для России такой, которую она не сможет потянуть. Тем самым принудить к миру силой.

По словам Федорова, дипломатия имеет собственное направление работы, однако параллельно государство должно добиваться результатов в военной сфере.

Он сообщил, что для этого определили несколько ключевых этапов, первым из которых является перестройка управления.

По словам министра, подход к работе Министерства обороны должен измениться: речь идет не только о закупках и обеспечении, но и о гражданском надзоре, координации и четкой синхронизации процессов.

"Нужно ставить правильные задачи. Система, у которой их нет, начинает болеть. Поэтому менеджмент – это первая задача. Менеджмент должен строиться вокруг тех, кто способен достигать определенных целей. Если люди не демонстрируют подлежащих измерению результатов, они не могут оставаться в системе", – заявил Федоров.

Второй стратегической целью он назвал масштаб потерь, понесенных противником.

"В прошлом месяце убили 35 тысяч – все эти потери верифицированы на видео. Если достигнем показателя в 50 тысяч – увидим, что будет с врагом. Они воспринимают людей как ресурс, проблемы с которым уже очевидны", – заметил Федоров.

