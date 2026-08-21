Ситуація зі світлом може змінитися: Шмигаль зробив заяву, що насторожує

В Україні поки що не вводять планові відключення електроенергії — енергосистема працює стабільно. Проте ситуація здатна швидко змінитись, якщо Росія посилить удари по об'єктах енергетики. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час запитань до уряду у Верховній Раді.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, Росія продовжує стратегію виснаження української енергетики, використовуючи реактивні та ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. Незважаючи на це, система поки що витримує навантаження. Попереду, зазначив Шмигаль, уже п'ята військова зима, яка може виявитися не менш складною за попередні.

Зараз під час вечірнього пікового споживання Україна має близько 15 ГВт потужності з урахуванням власної генерації, когенерації та імпорту. Основну частку дають атомні електростанції – понад 40%. Ще близько 25% посідає теплову генерацію, а 15% — на гідроенергетику.

Наразі працюють шість із дев'яти енергоблоків українських АЕС. Три перебувають на плановому ремонті, причому на п'яти енергоблоках ремонтні роботи вже завершено.

Водночас найбільш серйозні ризики влада бачить, зокрема, для Києва та Полтавської області. Російські удари спрямовані як на пошкодження вже існуючих об'єктів, а й у недопущення відновлення і нарощування генерації.

Шмигаль повідомив, що один із енергетичних об'єктів отримав удар напередодні, через що плани ремонтної кампанії довелося коригувати.

Уряд розраховує збільшити доступну потужність до 19,6 ГВт до 1 листопада, а до кінця року – до 21,4 ГВт. Ці плани включають розподілену генерацію та можливості імпорту.

Але ключове застереження залишається незмінним: досягти цих показників вдасться тільки в тому випадку, якщо російські атаки не знищать вже відновлені потужності.

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