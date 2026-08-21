Ситуация со светом может измениться: Шмыгаль сделал настораживающее заявление

В Украине пока не вводят плановые отключения электроэнергии — энергосистема работает стабильно. Однако ситуация способна быстро измениться, если Россия усилит удары по объектам энергетики. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По словам министра, Россия продолжает стратегию истощения украинской энергетики, используя реактивные и ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Несмотря на это, система пока выдерживает нагрузку. Впереди, отметил Шмыгаль, уже пятая военная зима, которая может оказаться не менее сложной предыдущих.

Сейчас во время вечернего пикового потребления Украина располагает около 15 ГВт мощности с учетом собственной генерации, когенерации и импорта. Основную долю дают атомные электростанции — более 40%. Еще около 25% приходится на тепловую генерацию, а 15% — на гидроэнергетику.

В настоящее время работают шесть из девяти энергоблоков украинских АЭС. Три находятся на плановом ремонте, причем на пяти энергоблоках ремонтные работы уже завершены.

В то же время наиболее серьезные риски власти видят, в частности, для Киева и Полтавской области. Российские удары направлены не только на повреждение уже существующих объектов, но и на недопущение восстановления и наращивания генерации.

Шмыгаль сообщил, что один из энергетических объектов получил удар накануне, из-за чего планы ремонтной кампании пришлось корректировать.

Правительство рассчитывает увеличить доступную мощность до 19,6 ГВт к 1 ноября, а к концу года – до 21,4 ГВт. Эти планы включают распределенную генерацию и возможности импорта.

Но ключевая оговорка остается прежней: добиться этих показателей удастся только в том случае, если российские атаки не уничтожат уже восстановленные мощности.

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