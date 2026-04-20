Штучний інтелект замість власного: у Кабміні питають ШІ, чи будуть рішення вигідні бізнесу та українцям
Штучний інтелект замість власного: у Кабміні питають ШІ, чи будуть рішення вигідні бізнесу та українцям

«Нейтрально, позитивно чи негативно»: ШІ навчився оцінювати вплив рішень Кабміну на бізнес та громадян

20 квітня 2026, 16:58
Автор:
Недилько Ксения

Український уряд почав залучати передові технології для моніторингу та оцінки ефективності власних рішень. Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. За його словами, у Кабінеті Міністрів уже функціонує концепт системи на базі штучного інтелекту, що аналізує наслідки прийняття нормативно-правових актів.

Кабмін. Фото з відкритих джерел

Одним із найцікавіших напрямків роботи ШІ є визначення того, кому саме на руку те чи інше законодавче рішення. Борняков зазначив, що система здатна вказати, чи стоїть за актом інтерес держави, конкретного бізнесу, промислової групи або певних осіб.

"Уже є працюючий концепт подібної штуки в уряді. Штучний інтелект дає мені звіт — якому акту який ефект відповідає. Тобто ШІ складає табличку по кожному рішенню уряду. Він каже, хто від нього виграє", — пояснив очільник Мінцифри.

Алгоритм детально розбирає кожен документ, прогнозуючи реакцію різних суспільних груп. Система маркує вплив на громадян та підприємців за шкалою від позитивного до негативного.

"Він аналізує акт, який приймає уряд, і каже: "Для громадян це буде негативно, але для бізнесу буде позитивно"", — уточнив Борняков, підкреслюючи, що ШІ дозволяє побачити реальний баланс інтересів у державному управлінні.

Впровадження такого інструменту має на меті зробити законотворчий процес більш прозорим та допомогти уникнути рішень, що можуть зашкодити суспільним інтересам або створити необґрунтовані переваги для окремих фінансових груп.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що світ стрімко змінюється під впливом розвитку штучного інтелекту, і дедалі більше професій опиняються під загрозою зникнення. Автоматизація вже витісняє людей з клієнтського сервісу, фінансів і частини креативних індустрій. Однак аналітики зауважують, що попри масштабні зміни, є спеціальності, де ШІ поки що безсилий.



