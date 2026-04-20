logo

BTC/USD

75668

ETH/USD

2311.37

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Искусственный интеллект вместо собственного: в Кабмине спрашивают ИИ, будут ли решения выгодны бизнесу и украинцам
commentss НОВОСТИ Все новости

Искусственный интеллект вместо собственного: в Кабмине спрашивают ИИ, будут ли решения выгодны бизнесу и украинцам

«Нейтрально, положительно или отрицательно»: ИИ научился оценивать влияние решений Кабмина на бизнес и граждан

20 апреля 2026, 16:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинское правительство начало привлекать передовые технологии для мониторинга и оценки эффективности собственных решений. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, в Кабинете Министров уже функционирует концепт системы на базе искусственного интеллекта, анализирующий последствия принятия нормативно-правовых актов.

Кабмин. Фото из открытых источников

Одним из наиболее интересных направлений работы ИИ является определение того, кому именно на руку то или иное законодательное решение. Борняков отметил, что система способна указать, стоит ли за актом интерес государства, конкретного бизнеса, промышленной группы или определенных лиц.

"Уже есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет – какому акту какой эффект отвечает. То есть ИИ составляет табличку по каждому решению правительства. Он говорит, кто от него выиграет", – объяснил глава Минцифры.

Алгоритм подробно разбирает каждый документ, прогнозируя реакцию разных общественных групп. Система маркирует влияние на граждан и предпринимателей по шкале от положительного к отрицательному.

"Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет положительно"", — уточнил Борняков, подчеркивая, что ИИ позволяет увидеть реальный баланс интересов в государственном управлении.

Внедрение такого инструмента должно сделать законотворческий процесс более прозрачным и помочь избежать решений, которые могут повредить общественным интересам или создать необоснованные преимущества для отдельных финансовых групп.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мир стремительно меняется под влиянием развития искусственного интеллекта, и все больше профессий оказываются под угрозой исчезновения. Автоматизация уже вытесняет людей из клиентского сервиса, финансов и части креативных индустрий. Однако аналитики отмечают, что, несмотря на масштабные изменения, есть специальности, где ИИ пока бессилен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости