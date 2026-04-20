Искусственный интеллект вместо собственного: в Кабмине спрашивают ИИ, будут ли решения выгодны бизнесу и украинцам

Украинское правительство начало привлекать передовые технологии для мониторинга и оценки эффективности собственных решений. Об этом в интервью изданию "Апостроф" сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков. По его словам, в Кабинете Министров уже функционирует концепт системы на базе искусственного интеллекта, анализирующий последствия принятия нормативно-правовых актов.

Кабмин. Фото из открытых источников

Одним из наиболее интересных направлений работы ИИ является определение того, кому именно на руку то или иное законодательное решение. Борняков отметил, что система способна указать, стоит ли за актом интерес государства, конкретного бизнеса, промышленной группы или определенных лиц.

"Уже есть работающий концепт подобной штуки в правительстве. Искусственный интеллект дает мне отчет – какому акту какой эффект отвечает. То есть ИИ составляет табличку по каждому решению правительства. Он говорит, кто от него выиграет", – объяснил глава Минцифры.

Алгоритм подробно разбирает каждый документ, прогнозируя реакцию разных общественных групп. Система маркирует влияние на граждан и предпринимателей по шкале от положительного к отрицательному.

"Он анализирует акт, который принимает правительство, и говорит: "Для граждан это будет негативно, но для бизнеса будет положительно"", — уточнил Борняков, подчеркивая, что ИИ позволяет увидеть реальный баланс интересов в государственном управлении.

Внедрение такого инструмента должно сделать законотворческий процесс более прозрачным и помочь избежать решений, которые могут повредить общественным интересам или создать необоснованные преимущества для отдельных финансовых групп.

