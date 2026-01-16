Шмыгаль сделал тревожное заявление: на сколько дней в Украине осталось запасов топлива

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украина обеспечена топливом, запасов есть более чем на 20 дней. Цены остаются рыночными. Соответствующее заявление во время часа вопросов к правительству сделал вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников
Премьер отметил, ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле, импорт продолжается.
Он отметил, что враг также на это обращает внимание и максимально пытается уничтожить запасы и склады с топливом.
Поэтому, по его словам, очевидно, что цены на топливо будут колебаться, расти и снижаться по мере того, как будет меняться рыночная конъюнктура.
Читайте также на портале "Комментарии" — характерно, что десятилетиями Россию очень раздражало, что Голодомор 1932-1933 годов был признан в Украине целенаправленным геноцидом украинского народа. Огромные усилия пропагандистов были направлены на то, чтобы убедить всех, что это выдумка националистов, и никакого голода Москва намеренно в Украине не устраивала. Об этом рассказывает журналист, политический аналитик, блоггер Денис Казанский.