Шмыгаль сделал тревожное заявление: на сколько дней в Украине осталось запасов топлива

Украина обеспечена топливом, запасов есть более чем на 20 дней. Цены остаются рыночными. Соответствующее заявление во время часа вопросов к правительству сделал вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

Премьер отметил, ситуация с топливом (дизель, бензин) на контроле, импорт продолжается.

"Украина обеспечена полностью топливом. Запасов 20 плюс дней запасов горючего есть у нас сегодня. Более подробно по запасам, по распределению не могу с трибуны озвучивать, поскольку информация является сенситивной и чувствительной", — добавил министр.

Он отметил, что враг также на это обращает внимание и максимально пытается уничтожить запасы и склады с топливом.

"Цены на топливо, они рыночные, они, они конечно, колеблются в зависимости от колебаний мировых цен на нефть, нефтепродукты, топливо в европейских странах. Украина даже сегодня, во время войны, остается рыночной экономикой, и это важно", — отметил Шмыгаль.

Поэтому, по его словам, очевидно, что цены на топливо будут колебаться, расти и снижаться по мере того, как будет меняться рыночная конъюнктура.

"Но очень важно, что сегодня мы имеем достаточный запас дизеля для гражданских и военных нужд в нашем государстве", — акцентировал министр.

