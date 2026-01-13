Шмигаль готує радикальні кроки в Міненерго: що зміниться

Міністр оборони Денис Шмигаль, якого планують призначити очільником Міністерства енергетики, має намір повністю змінити склад своїх заступників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кілька поінформованих джерел.

Денис Шмигаль. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників видання, нинішня команда заступників міністра енергетики буде звільнена, а нові призначення відбуватимуться вже після офіційного перепризначення Шмигаля. Повний перелік майбутніх заступників наразі не розкривається, однак окремі кандидатури вже відомі.

Зокрема, до Міністерства енергетики планує перейти Анатолій Куцовол, який нині обіймає посаду заступника міністра оборони. Також одним із заступників Шмигаля може стати його колишній радник під час перебування на посаді прем’єр-міністра та чинний член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

Водночас ще одна ексрадниця Шмигаля з енергетичних питань — Наталія Бойко – відмовилася від пропозиції перейти на роботу до Міненерго. Причини такого рішення наразі не уточнюються.

Кадрові зміни відбуваються на тлі масштабних перестановок в уряді. Очікується, що у вівторок, 13 січня, Верховна Рада звільнить Дениса Шмигаля та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова з нинішніх посад і перепризначить їх на нові урядові позиції.

За інформацією джерел, кадрове оновлення в Міністерстві енергетики має на меті посилити управлінську вертикаль і сформувати команду, яка поділяє підхід Шмигаля до реформування галузі в умовах війни та постійних загроз енергетичній безпеці країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський запропонував уряду призначити Дениса Шмигаля першим віце-прем'єр-міністром та міністром енергетики України. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні у Telegram президента України.



