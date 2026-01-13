Шмыгаль готовит радикальные шаги в Минэнерго: что изменится

Министр обороны Денис Шмыгаль, который планируется назначить главой Министерства энергетики, намерен полностью изменить состав своих заместителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на несколько информированных источников.

Денис Шмыгаль. Фото: из открытых источников

По данным собеседников издания, нынешняя команда заместителей министра энергетики будет уволена, а новые назначения будут проходить уже после официального назначения Шмыгаля. Полный список будущих заместителей пока не раскрывается, однако отдельные кандидатуры уже известны.

В частности, в Министерство энергетики планирует перейти Анатолий Куцовол, ныне занимающий должность замминистра обороны. Также одним из заместителей Шмыгаля может стать его бывший советник во время пребывания в должности премьер-министра и действующий член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

В то же время еще одна экссоветница Шмыгаля по энергетическим вопросам – Наталья Бойко – отказалась от предложения перейти на работу в Минэнерго. Причины такого решения пока не уточняются.

Кадровые перемены происходят на фоне масштабных перестановок в правительстве. Ожидается, что во вторник, 13 января, Верховная Рада уволит Дениса Шмыгаля и министра цифровой трансформации Михаила Федорова с нынешних должностей и переназначит их на новые правительственные позиции.

По информации источников, кадровое обновление в Министерстве энергетики призвано усилить управленческую вертикаль и сформировать команду, разделяющую подход Шмыгаля к реформированию отрасли в условиях войны и постоянным угрозам энергетической безопасности страны.

