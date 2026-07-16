Що відбувається з відставкою Федорова: чому у «Слузі народу» розводять руками

Якщо конфлікт в рамках якогось, нехай і дуже важливого, відомства розростається до неприйнятних розмірів, або якщо керівник якогось відомства втрачає політичну довіру, то ці проблеми потрібно вирішувати в рамках цього відомства чи персонально щодо особи, яка втратила довіру. Про це розповів нардеп Богдан Яременко.

Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел

Нардеп зауважив, що у нього особисто немає персональних причин чи зацікавлення підтримувати міністра Федорова, але Федоров був корисним на посаді, яку він втратив внаслідок відставки уряду.

"Я не голосував за цю відставку не маючи чітких, зрозумілих публічних чи непублічних пояснень її потреби. Михайло Федоров користується довірою великої кількості лідерів громадської думки, ветеранів. Він користується довірою іноземних партнерів. Запропоноване і частково вже втілюване ним і його командою бачення розвитку оборонної сфери викликало мою персональну довіру", – зазначив Яременко.

Він додає, судячи з усього, Федоров не знайшов спільної мови з частиною генералітету. Проте деякі конфлікти бувають навіть корисними, оскільки дозволяють побачити увесь спектр аргументів і підходів та обрати найкращі. Цей конфлікт чи непорозуміння не заважало нам почуватися впевнено ні на ЛБЗ, ні у війні назагал. Політичні призначенці часто конфліктують з професійним апаратом. Це не кінець світу. Це керована ситуація. Також не маючи ніяких персональних конфліктів чи претензій до оголошеної кандидатури на посаду міністра оборони є неправильним принципом призначення міністром оборони представника правоохоронних органів.

На думку нардепа, правоохоронні органи – це окрема сфера державного управління, і хороший фахівець чи керівник з цієї сфери автоматично не стане хорошим фахівцем в сфері оборони.

"Тому завтра я не зможу підтримати запропоновану кандидатуру, оскільки увесь процес заміни міністра оборони викликає моє повне нерозуміння і розчарування", – зауважив Богдан Яременко.

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