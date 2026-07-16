Що відбувається з відставкою Федорова: чому у «Слузі народу» розводять руками

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Кравцев Сергей
Якщо конфлікт в рамках якогось, нехай і дуже важливого, відомства розростається до неприйнятних розмірів, або якщо керівник якогось відомства втрачає політичну довіру, то ці проблеми потрібно вирішувати в рамках цього відомства чи персонально щодо особи, яка втратила довіру. Про це розповів нардеп Богдан Яременко.
Михайло Федоров. Фото: з відкритих джерел
Нардеп зауважив, що у нього особисто немає персональних причин чи зацікавлення підтримувати міністра Федорова, але Федоров був корисним на посаді, яку він втратив внаслідок відставки уряду.
Він додає, судячи з усього, Федоров не знайшов спільної мови з частиною генералітету. Проте деякі конфлікти бувають навіть корисними, оскільки дозволяють побачити увесь спектр аргументів і підходів та обрати найкращі. Цей конфлікт чи непорозуміння не заважало нам почуватися впевнено ні на ЛБЗ, ні у війні назагал. Політичні призначенці часто конфліктують з професійним апаратом. Це не кінець світу. Це керована ситуація. Також не маючи ніяких персональних конфліктів чи претензій до оголошеної кандидатури на посаду міністра оборони є неправильним принципом призначення міністром оборони представника правоохоронних органів.
На думку нардепа, правоохоронні органи – це окрема сфера державного управління, і хороший фахівець чи керівник з цієї сфери автоматично не стане хорошим фахівцем в сфері оборони.
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