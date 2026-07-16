Что происходит с отставкой Федорова: почему в «Слуге народа» разводят руками

Если конфликт в рамках какого-то, пусть и очень важного, ведомства разрастается до неприемлемых размеров, или если руководитель какого-то ведомства теряет политическое доверие, то эти проблемы нужно решать в рамках этого ведомства или персонально в отношении утратившего доверие лица. Об этом рассказал нардеп Богдан Яременко.

Михаил Федоров. Фото: из открытых источников

Нардеп отметил, что у него лично нет персональных причин или интереса поддерживать министра Федорова, но Федоров был полезен в должности, которую он потерял в результате отставки правительства.

"Я не голосовал за эту отставку без четких, понятных публичных или непубличных объяснений ее потребности. Михаил Федоров пользуется доверием большого количества лидеров общественного мнения, ветеранов. Он пользуется доверием иностранных партнеров. Предложенное и частично уже воплощаемое им и его командой видение развития оборонной сферы вызвало мое персональное доверие", – отметил Яременко.

Он добавляет, судя по всему, Федоров не нашел общий язык с частью генералитета. Однако некоторые конфликты бывают даже полезными, поскольку позволяют увидеть весь спектр аргументов и подходов и выбрать лучшие. Этот конфликт или недоразумение не мешало нам чувствовать себя уверенно ни в ЛБЗ, ни в войне вообще. Политические назначенцы часто конфликтуют с профессиональным аппаратом. Это не конец света. Это управляемая ситуация. Также, не имея никаких персональных конфликтов или претензий к объявленной кандидатуре на должность министра обороны, является неправильным принципом назначения министром обороны представителя правоохранительных органов.

По мнению нардепа, правоохранительные органы – это отдельная сфера государственного управления, и хороший специалист или руководитель этой сферы автоматически не станет хорошим специалистом в сфере обороны.

Поэтому завтра я не смогу поддержать предложенную кандидатуру, поскольку весь процесс замены министра обороны вызывает мое полное непонимание и разочарование", – отметил Богдан Яременко.

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