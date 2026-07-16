Что происходит с отставкой Федорова: почему в «Слуге народа» разводят руками

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Кравцев Сергей
Если конфликт в рамках какого-то, пусть и очень важного, ведомства разрастается до неприемлемых размеров, или если руководитель какого-то ведомства теряет политическое доверие, то эти проблемы нужно решать в рамках этого ведомства или персонально в отношении утратившего доверие лица. Об этом рассказал нардеп Богдан Яременко.
Михаил Федоров. Фото: из открытых источников
Нардеп отметил, что у него лично нет персональных причин или интереса поддерживать министра Федорова, но Федоров был полезен в должности, которую он потерял в результате отставки правительства.
Он добавляет, судя по всему, Федоров не нашел общий язык с частью генералитета. Однако некоторые конфликты бывают даже полезными, поскольку позволяют увидеть весь спектр аргументов и подходов и выбрать лучшие. Этот конфликт или недоразумение не мешало нам чувствовать себя уверенно ни в ЛБЗ, ни в войне вообще. Политические назначенцы часто конфликтуют с профессиональным аппаратом. Это не конец света. Это управляемая ситуация. Также, не имея никаких персональных конфликтов или претензий к объявленной кандидатуре на должность министра обороны, является неправильным принципом назначения министром обороны представителя правоохранительных органов.
По мнению нардепа, правоохранительные органы – это отдельная сфера государственного управления, и хороший специалист или руководитель этой сферы автоматически не станет хорошим специалистом в сфере обороны.
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