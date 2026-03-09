Що буде з цінами на пальне: Свириденко зробила заяву

Уряд України разом із ключовими учасниками ринку нафтопродуктів домовився про спільні дії для збереження стабільності на паливному ринку. Державна компанія Укрнафта та приватні оператори мають забезпечити безперебійні поставки і доступність пального для споживачів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після урядової наради 9 березня.

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

За її словами, під час зустрічі з представниками паливного ринку сторони скоординували подальші кроки у зв’язку з поточною ситуацією, яка значною мірою зумовлена зовнішніми факторами – насамперед коливаннями на світових енергетичних ринках.

Прем’єрка зазначила, що уряд очікує відповідальної поведінки від операторів ринку. І державні, і приватні компанії мають підтримувати стабільний рівень постачання пального по всій території країни.

При цьому ціни на нафтопродукти, за словами Свириденко, повинні формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без штучних накруток усередині країни. У цьому контексті "Укрнафта" виконуватиме роль своєрідного індикатора справедливої ринкової ціни.

Контроль за ситуацією доручено Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба. Вони здійснюватимуть постійний моніторинг ринку та реагуватимуть на можливі випадки необґрунтованого підвищення цін, водночас не створюючи надмірного тиску на сумлінний бізнес.

Окреме завдання отримав перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. Він має забезпечити щоденну координацію з учасниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних проблем у роботі операторів.

Крім того, Міністерство економіки України спільно з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики готують можливі механізми підтримки для тих категорій споживачів, які можуть найбільше постраждати від зростання цін на пальне.

За словами Свириденко, головне завдання уряду – зберегти стабільність паливного ринку та гарантувати доступність пального як для громадян, так і для ключових секторів економіки країни.

