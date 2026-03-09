logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.71

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика кабмін Що буде з цінами на пальне: Свириденко зробила заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Що буде з цінами на пальне: Свириденко зробила заяву

Свириденко заявила про координацію з бізнесом і жорсткий контроль цін - «Укрнафта» має стати орієнтиром справедливої вартості пального

9 березня 2026, 15:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уряд України разом із ключовими учасниками ринку нафтопродуктів домовився про спільні дії для збереження стабільності на паливному ринку. Державна компанія Укрнафта та приватні оператори мають забезпечити безперебійні поставки і доступність пального для споживачів. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко після урядової наради 9 березня.

Що буде з цінами на пальне: Свириденко зробила заяву

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

За її словами, під час зустрічі з представниками паливного ринку сторони скоординували подальші кроки у зв’язку з поточною ситуацією, яка значною мірою зумовлена зовнішніми факторами – насамперед коливаннями на світових енергетичних ринках.

Прем’єрка зазначила, що уряд очікує відповідальної поведінки від операторів ринку. І державні, і приватні компанії мають підтримувати стабільний рівень постачання пального по всій території країни.

При цьому ціни на нафтопродукти, за словами Свириденко, повинні формуватися з урахуванням ситуації на світових ринках, але без штучних накруток усередині країни. У цьому контексті "Укрнафта" виконуватиме роль своєрідного індикатора справедливої ринкової ціни.

Контроль за ситуацією доручено Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба. Вони здійснюватимуть постійний моніторинг ринку та реагуватимуть на можливі випадки необґрунтованого підвищення цін, водночас не створюючи надмірного тиску на сумлінний бізнес.

Окреме завдання отримав перший віце-прем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль. Він має забезпечити щоденну координацію з учасниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних проблем у роботі операторів.

Крім того, Міністерство економіки України спільно з Міністерством фінансів та Міністерством енергетики готують можливі механізми підтримки для тих категорій споживачів, які можуть найбільше постраждати від зростання цін на пальне.

За словами Свириденко, головне завдання уряду – зберегти стабільність паливного ринку та гарантувати доступність пального як для громадян, так і для ключових секторів економіки країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — подорожчання пального "зі старих запасів": Бужанський дорікнув уряду за бездіяльність.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини