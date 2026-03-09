Что будет с ценами на горючее: Свириденко сделала заявление

Правительство Украины вместе с ключевыми участниками рынка нефтепродуктов договорилось о совместных действиях по сохранению стабильности на топливном рынке. Государственная компания "Укрнафта" и частные операторы должны обеспечить бесперебойные поставки и доступность топлива для потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после правительственного совещания 9 марта.

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

По ее словам, во время встречи с представителями топливного рынка стороны скоординировали дальнейшие шаги в связи с текущей ситуацией, в значительной степени обусловленной внешними факторами – прежде всего колебаниями на мировых энергетических рынках.

Премьер отметила, что правительство ожидает ответственного поведения от операторов рынка. И государственные, и частные компании должны поддерживать стабильный уровень поставок топлива по всей территории страны.

При этом цены на нефтепродукты, по словам Свириденко, должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, но без накруток внутри страны. В этом контексте "Укрнафта" будет выполнять роль своеобразного индикатора справедливой рыночной цены.

Контроль за ситуацией поручен Антимонопольный комитет Украины и Госпродслужба. Они будут осуществлять постоянный мониторинг рынка и реагировать на возможные случаи необоснованного повышения цен, не создавая чрезмерного давления на добросовестный бизнес.

Отдельную задачу получил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль. Он обязан обеспечить ежедневную координацию с участниками рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих проблем в работе операторов.

Кроме того, Министерство экономики Украины совместно с Министерством финансов и Министерством энергетики готовят возможные механизмы поддержки для тех категорий потребителей, которые могут больше пострадать от роста цен на топливо.

По словам Свириденко, главная задача правительства – сохранить стабильность топливного рынка и гарантировать доступность топлива как для граждан, так и ключевых секторов экономики страны.

Читайте на портале "Комментарии" — подорожание горючего "из старых запасов": Бужанский упрекнул правительство за бездействие.



