Политика кабмин Что будет с ценами на горючее: Свириденко сделала заявление
НОВОСТИ

Что будет с ценами на горючее: Свириденко сделала заявление

Свириденко заявила о координации с бизнесом и жестком контроле цен – «Укрнафта» должна стать ориентиром справедливой стоимости горючего

9 марта 2026, 15:38
Автор:
Кравцев Сергей

Правительство Украины вместе с ключевыми участниками рынка нефтепродуктов договорилось о совместных действиях по сохранению стабильности на топливном рынке. Государственная компания "Укрнафта" и частные операторы должны обеспечить бесперебойные поставки и доступность топлива для потребителей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после правительственного совещания 9 марта.

Что будет с ценами на горючее: Свириденко сделала заявление

Юлия Свириденко. Фото: из открытых источников

По ее словам, во время встречи с представителями топливного рынка стороны скоординировали дальнейшие шаги в связи с текущей ситуацией, в значительной степени обусловленной внешними факторами – прежде всего колебаниями на мировых энергетических рынках.

Премьер отметила, что правительство ожидает ответственного поведения от операторов рынка. И государственные, и частные компании должны поддерживать стабильный уровень поставок топлива по всей территории страны.

При этом цены на нефтепродукты, по словам Свириденко, должны формироваться с учетом ситуации на мировых рынках, но без накруток внутри страны. В этом контексте "Укрнафта" будет выполнять роль своеобразного индикатора справедливой рыночной цены.

Контроль за ситуацией поручен Антимонопольный комитет Украины и Госпродслужба. Они будут осуществлять постоянный мониторинг рынка и реагировать на возможные случаи необоснованного повышения цен, не создавая чрезмерного давления на добросовестный бизнес.

Отдельную задачу получил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль. Он обязан обеспечить ежедневную координацию с участниками рынка на базе Министерства энергетики для оперативного решения текущих проблем в работе операторов.

Кроме того, Министерство экономики Украины совместно с Министерством финансов и Министерством энергетики готовят возможные механизмы поддержки для тех категорий потребителей, которые могут больше пострадать от роста цен на топливо.

По словам Свириденко, главная задача правительства – сохранить стабильность топливного рынка и гарантировать доступность топлива как для граждан, так и ключевых секторов экономики страны.

Читайте на портале "Комментарии" — подорожание горючего "из старых запасов": Бужанский упрекнул правительство за бездействие.




