Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко дала доручення Віце-премʼєр-міністру з відновлення Олексію Кулебі та Державному агентству відновлення "терміново забезпечити готовність до виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування".

Пріоритет — оборона та логістика громад: уряд готується до масштабного поточного ремонту доріг у 2026 році

За словами голови уряду, особлива увага буде приділена логістичним шляхам, що мають критичне значення для країни. "Насамперед це стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури", — наголосила Свириденко.

Початок відновлювальних робіт заплановано на найближчий час. Юлія Свириденко підкреслила: "Роботи мають бути початі, щойно це дозволять погодні умови".

Також вона нагадала, що в державному бюджеті на 2026 рік уже передбачені відповідні видатки на ремонт автошляхів, проте Кабінет Міністрів продовжує шукати можливості для розширення бюджету. Наразі "Уряд працює над забезпеченням додаткового фінансування" для реалізації цих завдань.

