Приоритет – оборона и логистика громад: правительство готовится к масштабному текущему ремонту дорог в 2026 году

«Работы должны быть начаты как можно быстрее»: Юлия Свириденко о восстановлении важных маршрутов и финансировании дорог

18 февраля 2026, 23:05
Недилько Ксения

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе и Государственному агентству восстановления "срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования".

По словам главы правительства, особое внимание будет уделено логистическим путям, имеющим критическое значение для страны. "Прежде всего, это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры", — подчеркнула Свириденко.

Начало восстановительных работ намечено на ближайшее время. Юлия Свириденко подчеркнула: "Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия".

Также она напомнила, что в государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены соответствующие расходы на ремонт дорог, однако Кабинет Министров продолжает искать возможности для расширения бюджета. В настоящее время "Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования" для реализации этих задач.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военнослужащий Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов поднял острый вопрос логистики и спасения жизней в условиях современного поля боя. По его словам, "вопрос логистики и эвакуации раненых из "красной зоны" очень проблемный", и эта ситуация стала особенно критической с массовым появлением ударных дронов.

Боец подчеркнул, что в населенных пунктах, где ведутся бои, каждый воины фактически оказывается в ловушке. "Каждый кто заходит в населенный пункт... попадает в огневую обстановку, поэтому его эвакуация, в случае ранения, становится почти нереальной задачей", — отмечает "Осман".



