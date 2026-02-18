Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поручила Вице-премьер-министру по восстановлению Алексею Кулебе и Государственному агентству восстановления "срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования".

Приоритет – оборона и логистика громад: правительство готовится к масштабному текущему ремонту дорог в 2026 году

По словам главы правительства, особое внимание будет уделено логистическим путям, имеющим критическое значение для страны. "Прежде всего, это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры", — подчеркнула Свириденко.

Начало восстановительных работ намечено на ближайшее время. Юлия Свириденко подчеркнула: "Работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия".

Также она напомнила, что в государственном бюджете на 2026 год уже предусмотрены соответствующие расходы на ремонт дорог, однако Кабинет Министров продолжает искать возможности для расширения бюджета. В настоящее время "Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования" для реализации этих задач.

