Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко поділилася власною історією успіху та закликала громадян вірити у власні сили. Очільниця Кабінету Міністрів наголосила, що високі державні посади в країні є досяжними для людей без особливих стартових привілеїв.

"Я з маленького міста, звичайної родини, звичайної школи, — підкреслила керівниця уряду, описуючи свій кар'єрний шлях, — через активну життєву позицію дійшла до прем'єр-міністра".

Посадовиця висловила переконання, що сучасна Україна відкриває великі перспективи для цілеспрямованої молоді, додавши: "Такі можливості є у кожного".

Водночас біографічні дані прем'єр-міністра викликали жваве обговорення у суспільстві. Згідно з відкритими джерелами, зокрема інформацією з Вікіпедії, Юлія Свириденко народилася в Чернігові. Її батьки не були простими робітниками: батько обіймав посаду в регіональному підрозділі Антимонопольного комітету України, а матір працювала в Чернігівській обласній раді.

Попри певні розбіжності у сприйнятті поняття "звичайної родини", заява очільниці уряду залишається чітким меседжем про важливість соціальних ліфтів у державі.

