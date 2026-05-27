commentss НОВИНИ Всі новини

Прем'єрка Свириденко розповіла про свій шлях до посади, проте мережа нагадала про батьків-службовців

«З маленького міста та звичайної родини»: Юлія Свириденко назвала активну позицію ключем до кар'єрного успіху

27 травня 2026, 19:27
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко поділилася власною історією успіху та закликала громадян вірити у власні сили. Очільниця Кабінету Міністрів наголосила, що високі державні посади в країні є досяжними для людей без особливих стартових привілеїв.

"Я з маленького міста, звичайної родини, звичайної школи, — підкреслила керівниця уряду, описуючи свій кар'єрний шлях, — через активну життєву позицію дійшла до прем'єр-міністра".

Посадовиця висловила переконання, що сучасна Україна відкриває великі перспективи для цілеспрямованої молоді, додавши: "Такі можливості є у кожного".

Водночас біографічні дані прем'єр-міністра викликали жваве обговорення у суспільстві. Згідно з відкритими джерелами, зокрема інформацією з Вікіпедії, Юлія Свириденко народилася в Чернігові. Її батьки не були простими робітниками: батько обіймав посаду в регіональному підрозділі Антимонопольного комітету України, а матір працювала в Чернігівській обласній раді.

Попри певні розбіжності у сприйнятті поняття "звичайної родини", заява очільниці уряду залишається чітким меседжем про важливість соціальних ліфтів у державі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в одному зі своїх виступів озвучив глибоку алегорію, яка спричинила бурхливе обговорення в мережі. Користувачів збентежила згадка про "сина", адже достеменно відомо, що генерал разом із дружиною виховують двох доньок. Проте, як виявилося, вислів мав виключно образний характер, де під образом сина малися на увазі майбутні покоління українців.



