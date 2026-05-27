Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поделилась своей историей успеха и призвала граждан верить в собственные силы. Глава Кабинета Министров подчеркнула, что высокие государственные должности в стране достижимы для людей без особых стартовых привилегий.

Юлия Свириденко

"Я из маленького города, обычной семьи, обычной школы, — подчеркнула глава правительства, описывая свой карьерный путь, — через активную жизненную позицию дошла до премьер-министра".

Чиновница выразила убеждение, что современная Украина открывает большие перспективы для целеустремленной молодежи, добавив: "Такие возможности есть у каждого".

В то же время, биографические данные премьер-министра вызвали оживленное обсуждение в обществе. Согласно открытым источникам, в частности информации из Википедии, Юлия Свириденко родилась в Чернигове. Ее родители не были простыми рабочими: отец занимал должность в региональном подразделении Антимонопольного комитета Украины, а мать работала в Черниговском областном совете.

Несмотря на определенные разногласия в понятии "обычной семьи", заявление главы правительства остается четким месседжем о важности социальных лифтов в государстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в одном из своих выступлений озвучил глубокую аллегорию, повлекшую бурное обсуждение в сети. Пользователей смутило упоминание о "сыне", ведь доподлинно известно, что генерал вместе с женой воспитывают двух дочерей. Однако, как оказалось, выражение носило исключительно образный характер, где под образом сына имелись в виду будущие поколения украинцев.