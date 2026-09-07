Перед зимою українцям виплатять майже 20 тисяч гривень: хто може розраховувати на гроші

Понад 380 тисяч українських сімей, які мешкають у прифронтових громадах, зможуть отримати одноразову допомогу для проходження опалювального сезону. Розмір виплати становитиме 19 400 гривень на сім'ю. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Гроші. Фото: із відкритих джерел

За словами глави уряду, програма розрахована насамперед на людей, які перебувають у найбільш уразливому становищі та одночасно стикаються з додатковими труднощами через близькість до зони бойових дій.

До переліку отримувачів увійшли люди з інвалідністю, самотні пенсіонери, внутрішньо переміщені особи, отримувачі житлових субсидій, багатодітні та прийомні сім'ї. Також допомога передбачена для одиноких матерів, сімей, які виховують дітей з інвалідністю, дитячих будинків сімейного типу та патронатних сімей.

На реалізацію програми уряд залучив 7,4 млрд. гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Як зазначив Корецький, частина фінансування надійшла від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста через Гуманітарний рахунок Міністерства соціальної політики.

Таким чином, державна підтримка має допомогти найбільш вразливим сім'ям підготуватися до опалювального періоду в умовах війни, що триває, і можливих перебоїв з енергопостачанням. Для мешканців прифронтових територій питання підготовки до зими залишається особливо гострим через ризики пошкодження енергетичної та комунальної інфраструктури.

При цьому потенційним отримувачам важливо враховувати терміни подання заяви. Зробити це можна до 30 жовтня. Для оформлення необхідно звернутися до Пенсійного фонду, Центру надання адміністративних послуг чи відповідного місцевого органу влади.

Отримати кошти можна буде двома способами – на банківський рахунок або через Укрпошту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Одещина готується до найгіршого сценарію: що станеться із настанням холодів.



