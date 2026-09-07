Перед зимой украинцам выплатят почти 20 тысяч гривен: кто может рассчитывать на деньги

Более 380 тысяч украинских семей, проживающих в прифронтовых общинах, смогут получить единовременную помощь для прохождения отопительного сезона. Размер выплаты составит 19 400 гривен на семью. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Деньги. Фото: из открытых источников

По словам главы правительства, программа рассчитана прежде всего на людей, которые находятся в наиболее уязвимом положении и одновременно сталкиваются с дополнительными трудностями из-за близости к зоне боевых действий.

В перечень получателей вошли люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи. Также помощь предусмотрена для одиноких матерей, семей, воспитывающих детей с инвалидностью, детских домов семейного типа и патронатных семей.

На реализацию программы правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций. Как отметил Корецкий, часть финансирования поступила от ЮНИСЕФ и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Таким образом, государственная поддержка должна помочь наиболее уязвимым семьям подготовиться к отопительному периоду в условиях продолжающейся войны и возможных перебоев с энергоснабжением. Для жителей прифронтовых территорий вопрос подготовки к зиме остается особенно острым из-за рисков повреждения энергетической и коммунальной инфраструктуры.

При этом потенциальным получателям важно учитывать сроки подачи заявления. Сделать это можно до 30 октября. Для оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд, Центр предоставления административных услуг или соответствующий местный орган власти.

Получить средства можно будет двумя способами – на банковский счет либо через "Укрпочту".

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