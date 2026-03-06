Пальне під загрозою: уряд вводить екстрені заходи через війну на Близькому Сході

Український уряд розпочав комплекс заходів для стабілізації паливного ринку на тлі загострення безпекової ситуації на Близькому Сході, яка може вплинути на глобальні поставки нафти та нафтопродуктів. Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Паливна криза. Фото: із відкритих джерел

За її словами, одним із ключових інструментів стабілізації стане діяльність державної компанії Укрнафта. Компанія реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, щоб сформувати на ринку орієнтир справедливої ціни та стримати можливе зростання вартості пального.

"Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику", — зазначила глава уряду.

Крім того, прем’єр доручила Антимонопольний комітет України та Держпродспоживслужба України посилити контроль за формуванням цін на автозаправках. Основне завдання – запобігти необґрунтованому підвищенню вартості пального та можливим ринковим маніпуляціям з боку окремих операторів.

Окрему увагу уряд приділяє стратегічним галузям. Свириденко доручила першому віцепрем’єру — міністру енергетики разом із Міністерство оборони України, Міністерство економіки України, Міністерство розвитку громад та територій України та Нафтогаз України забезпечити стабільні поставки ресурсу для критично важливих секторів.

За словами прем’єрки, першочерговим залишається забезпечення потреб оборонного сектору. Водночас уряд прагне гарантувати достатні обсяги пального для аграріїв, що важливо для проведення польових робіт, а також стабільну роботу громадського транспорту.

Крім внутрішніх заходів, Україна також веде переговори з міжнародними партнерами щодо збільшення імпорту нафтопродуктів. У Кабміні розраховують, що це дозволить уникнути дефіциту пального та стримати коливання цін на внутрішньому ринку.

