Горючее под угрозой: правительство вводит экстренные меры из-за войны на Ближнем Востоке

Украинское правительство начало комплекс мер по стабилизации топливного рынка на фоне обострения ситуации безопасности на Ближнем Востоке, которая может повлиять на глобальные поставки нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Топливный кризис. Фото: из открытых источников

По ее словам, одним из ключевых инструментов стабилизации станет деятельность государственной компании "Укрнафта". Компания будет реализовывать горючее с минимальной торговой наценкой, чтобы сформировать на рынке ориентир справедливой цены и сдержать возможный рост стоимости горючего.

"Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику", – отметила глава правительства.

Кроме того, премьер поручила Антимонопольный комитет Украины и Госпродслужба Украины ужесточить контроль за формированием цен на автозаправках. Основная задача – предотвратить необоснованное повышение стоимости горючего и возможные рыночные манипуляции со стороны отдельных операторов.

Особое внимание правительство уделяет стратегическим отраслям. Свириденко поручила первому вице-премьеру — министру энергетики вместе с Министерством обороны Украины, Министерством экономики Украины, Министерством развития общин и территорий Украины и Нафтогазом Украины обеспечить стабильные поставки ресурса для критически важных секторов.

По словам премьера, первоочередным остается обеспечение нужд оборонного сектора. В то же время, правительство стремится гарантировать достаточные объемы горючего для аграриев, что важно для проведения полевых работ, а также стабильную работу общественного транспорта.

Помимо внутренних мер, Украина также ведет переговоры с международными партнерами по увеличению импорта нефтепродуктов. В Кабмине рассчитывают, что это позволит избежать дефицита горючего и умерить колебания цен на внутреннем рынке.

Читайте на портале "Комментарии" — подорожание горючего "из старых запасов": Бужанский упрекнул правительство за бездействие.



