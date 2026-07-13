logo_ukra

BTC/USD

61987

ETH/USD

1763.45

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика кабмін Нова політична стратегія: чому насправді Зеленський змінює Кабмін
commentss НОВИНИ Всі новини

Нова політична стратегія: чому насправді Зеленський змінює Кабмін

Колишній міністр МЗС Кулеба пояснив, чому насправді Зеленський змінює Кабмін

13 липня 2026, 22:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в уряді. Пояснив рішення новою політичною стратегією та посиленням роботи на міжнародних напрямках.

Нова політична стратегія: чому насправді Зеленський змінює Кабмін

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що вбачає одну вагому причину для нової політичної стратегії — це підготовка до чергової зими, яка буде непростою. Щодо посилення роботи на міжнародних напрямках він не бачить, що такого змінюється довкола України чи всередині України, щоб у нас були умови для створення нової стратегії.

Прокоментував він і тему виборів в контексті нової політичної стратегії. 

"Ніяких виборів цього року в Україні не буде і взагалі до кінця цього року не буде. По-перше, війна триває. Щоб провести вибори, потрібно ухвалити нове законодавство, перезавантажити ЦВК, підготувати ці вибори. А для цього немає передумов, бо триває, знову ж таки війна. По-друге, Путін ніяку позицію свою змінювати найближчим часом не буде. Він готується до виборів до Державної думи, йому їх треба пройти”, — пояснив він. 

Навіть, якщо Путін вирішить після виборів домовлятися з Україною про мир, провести вибори в Україні до кінця року, за словами Кулеби, буде дуже складно. Тож аргумент виборів він відкидає. 

“Така традиція — десь раз на рік, іноді навіть двічі на рік, президент ініціює зміни в українському уряді для його підсилення. В принципі, пошук сильніших кадрових рішень, це нормальна історія. Я вважаю, що в умовах війни треба постійно шукати кращу, більш ефективну модель. І в цьому проблеми немає. Це стиль президента Зеленського — раз на рік, двічі на рік проводити якісь ротації. Тому що люди мають бачити, що щось змінюється, що влада в пошуку, влада шукає нові моделі і нові кращі кадрові рішення”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого, на думку політолога Цибулька, Зеленський боїться нових призначень в уряд.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=gedTtOpGVfU
Теги:

Новини

Всі новини