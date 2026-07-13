Нова політична стратегія: чому насправді Зеленський змінює Кабмін

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміни в уряді. Пояснив рішення новою політичною стратегією та посиленням роботи на міжнародних напрямках.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що вбачає одну вагому причину для нової політичної стратегії — це підготовка до чергової зими, яка буде непростою. Щодо посилення роботи на міжнародних напрямках він не бачить, що такого змінюється довкола України чи всередині України, щоб у нас були умови для створення нової стратегії.

Прокоментував він і тему виборів в контексті нової політичної стратегії.

"Ніяких виборів цього року в Україні не буде і взагалі до кінця цього року не буде. По-перше, війна триває. Щоб провести вибори, потрібно ухвалити нове законодавство, перезавантажити ЦВК, підготувати ці вибори. А для цього немає передумов, бо триває, знову ж таки війна. По-друге, Путін ніяку позицію свою змінювати найближчим часом не буде. Він готується до виборів до Державної думи, йому їх треба пройти”, — пояснив він.

Навіть, якщо Путін вирішить після виборів домовлятися з Україною про мир, провести вибори в Україні до кінця року, за словами Кулеби, буде дуже складно. Тож аргумент виборів він відкидає.

“Така традиція — десь раз на рік, іноді навіть двічі на рік, президент ініціює зміни в українському уряді для його підсилення. В принципі, пошук сильніших кадрових рішень, це нормальна історія. Я вважаю, що в умовах війни треба постійно шукати кращу, більш ефективну модель. І в цьому проблеми немає. Це стиль президента Зеленського — раз на рік, двічі на рік проводити якісь ротації. Тому що люди мають бачити, що щось змінюється, що влада в пошуку, влада шукає нові моделі і нові кращі кадрові рішення”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чого, на думку політолога Цибулька, Зеленський боїться нових призначень в уряд.



