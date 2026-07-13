Новая политическая стратегия: почему на самом деле Зеленский меняет Кабмин

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменения правительства. Объяснил решение новой политической стратегией и усилением работы на международных направлениях.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Бывший министр МИД Дмитрий Кулеба отметил, что видит одну вескую причину для новой политической стратегии — это подготовка к очередной зиме, которая будет непростой. Что касается усиления работы на международных направлениях, он не видит, что такого меняется вокруг Украины или внутри Украины, чтобы у нас были условия для создания новой стратегии.

Прокомментировал он и тему выборов в контексте новой политической стратегии.

"Никаких выборов в этом году в Украине не будет и вообще до конца этого года не будет. Во-первых, война продолжается. Чтобы провести выборы, нужно принять новое законодательство, перезагрузить ЦИК, подготовить эти выборы. А для этого нет предпосылок, потому что опять-таки продолжается война. Во-вторых, Путин никакую позицию свою менять в ближайшее время не будет. Он готовится к выборам в Государственную Думу, ему их нужно пройти”, — объяснил он.

Даже если Путин решит после выборов договариваться с Украиной о мире, провести выборы в Украине до конца года, по словам Кулебы, будет очень сложно. Так что аргумент выборов он отвергает.

"Такая традиция — где-то раз в год, иногда даже дважды в год, президент инициирует изменения в украинском правительстве для его усиления. В принципе, поиск более сильных кадровых решений, это нормальная история. Я считаю, что в условиях войны нужно постоянно искать лучшую, более эффективную модель. И в этом проблемы нет. Это стиль президента Зеленского – раз в год, дважды в год проводить какие-то ротации. Потому что люди должны видеть, что что-то меняется, что власть в поиске, власть ищет новые модели и новые кадровые решения”, — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, чего, по мнению политолога Цыбулько, Зеленский боится новых назначений в правительство.



