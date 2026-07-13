Каких изменений следует ожидать украинцам после смены правительства: что покажет Корецкий

Смена правительства, активно обсуждаемая в соцсетях, это перезагрузка без явного прогресса. Будущий премьер, а пока глава Нафтогаза Сергей Корецкий последние полтора месяца, де-факто, прожил на Банковой. И сейчас он без 5 мин руководитель правительства. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Кабмин. Фото: из открытых источников

"Почему "уходят" Свириденко? Свириденко была частью системы Ермака, которому нужен был послушный исполнитель в должности главы правительства. В системе, где нет Ермака, Свириденко как исполнитель поставленных выше задач просто не нужна. И это несмотря на то, что Свириденко переобулась сразу после освобождения Ермака. В новой системе координат нужен кто-нибудь, кто может показать чудо. В силу отсутствия скамейки запасных, единственным кандидатом от которой хотят ожидать чудо – есть Корецкий", – отметил эксперт.

Говоря о том, что может показать Корецкий, Вадим Денисенко отметил, что Корецкий – прежде всего, не политик. Пока он чистый технократ, трудоголик, очень четкий в поставленных задачах и требователен к выполнению, но он человек без команды. Он, де-факто, будет парашютистом-одиночкой, который будет работать в старой системе координат. Никакого чуда он, безусловно, не покажет, но и провалов с большой долей вероятности точно не допустит.

"Повторю то, что говорил много раз: у нас есть глубинный управленческий кризис, который не решается появлением новых игроков. Поэтому Корецкий – это неплохой выбор, который кардинально ничего не улучшит, но в кризисной зиме может оказаться полезным", – говорит политолог.

Размышляя о том, удержится ли Федоров Денисенко, заметил, что это по главным вопросам. Однако эксперт видит два варианта развития событий – Федоров остается или идет в вице-премьеры без портфеля. Второй сценарий – базовый для Банковой. Все остальные изменения в силовиках будут косметическими заменами вывесок и фамилий.

Подытоживая Вадим Денисенко отметил, что смена премьера не решит вопрос выпуска пара в обществе. Она не решает и электоральные задачи – увеличение рейтинга. Наконец это изменение вообще не повлияет на управленческую систему страны.

Читайте на портале "Комментарии" — после заявлений президента Украины Владимира Зеленского о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко в политических кругах активно обсуждают возможных кандидатов на должность нового главы правительства. Несмотря на то, что официальное решение еще не объявлено, уже появился список основных претендентов.



