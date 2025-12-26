Міністр культури України народила дитину

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарних питань, міністерка культури України Тетяна Бережна народила доньку. Про це вона повідомила у Фейсбук.

"Моє найщасливіше Різдво. Дякую, донечко, що обрала саме нашу сімʼю. Будемо робити все для того, щоб ти зростала у вільній, незалежній, щасливій Україні!" — написала Тетяна Бережна і виклала фото.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2025 року Верховна Рада призначила 36-річну Тетяну Бережну на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики — міністра культури України. Раніше вона була заступницею міністра економіки України Юлії Свириденко й до культури не мала прямого стосунку.

Фото: Тетяна Бережна (друга праворуч) на останніх мясяцях вагітності

У мережі вже почали вивчати зовнішній вигляд нової очільниці міністерства, в тому числі й прикраси. Так, на багатьох зустрічах та фото сесіях на Тетяні Бережній помітили цікаву підвіску – ляльку-мотанку на довгому ланцюжку. Саме прикраса Бережної виконана з білого золота з діамантами. Така прикраса від бренду Dukachi у середньому коштує від 66 тисяч гривень.

Також портал "Коментарі" повідомляв, що військові фотографи Костянтин і Влада Ліберови стали батьками. Про це подружжя повідомило в Інстаграм, розсекретивши ім’я первістка.

Радісною новиною подружжя поділилося в Instagram. Закохані опублікували креативне фото з пологового будинку, на якому Костянтин та Влада лежать в піжамах на ліжку та тримають на руках крихітного новонародженого малюка.

Первісток Ліберових з'явився на світ ще 29 листопада. Однак лише зараз фотографи про це повідомили. Також закохані розсекретили, як назвали синочка. Костянтин та Влада дали хлопчикові незвичне ім'я Ной.