Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам, министр культуры Украины Татьяна Бережная родила дочь. Об этом она сообщила в Facebook.

Министр культуры Украины родила ребенка

"Мое самое счастливое Рождество. Спасибо, доченька, что выбрала именно нашу семью. Будем делать все для того, чтобы ты росла в свободной, независимой, счастливой Украине!" — Написала Татьяна Бережная и выложила фото.

Напомним, что 21 октября 2025 года Верховная Рада назначила 36-летнюю Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины. Ранее она была заместителем министра экономики Украины Юлии Свириденко и к культуре не имела прямого отношения.

Фото: Татьяна Бережная (вторая справа) на последних местах беременности

В сети уже начали изучать внешний вид нового руководителя министерства, в том числе и украшения. Так, на многих встречах и фотосессиях на Татьяне Бережной заметили интересную подвеску – куклу-мотанку на длинной цепочке. Именно украшение Бережной выполнено из белого золота с бриллиантами. Такое украшение от бренда Dukachi в среднем стоит от 66 тысяч гривен.

Также портал "Комментарии" сообщал , что военные фотографы Константин и Влада Либеровы стали родителями. Об этом супруги сообщили в Инстаграме, рассекретив имя первенца.

Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Влюбленные опубликовали креативное фото из роддома, на котором Константин и Влада лежат в пижамах на кровати и держат на руках крошечного новорожденного малыша.

Первенец Либеровых появился на свет еще 29 ноября. Однако только сейчас фотографы об этом сообщили. Также влюбленные рассекретили, как назвали сынишку. Константин и Влада дали мальчику необычное имя Ной.