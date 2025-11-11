logo_ukra

Матвій Бідний зовсім не бідний: в якому костюмі помітили міністра

Міністр спорту похизувався дорогим костюмом за 5750 доларів

11 листопада 2025, 16:42
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Українські чиновники все частіше з’являються на міжнародних та інших публічних заходах у досить дорого вартісних речах, при тому, обирають світові бренди, замість українських. Часто вартість їх вбрання перевищує усі мінімальні і максимальні зарплати у десятки разів, що робить так званих "слуг народу" взагалі недоступними для людей.

Так, нещодавно міністра спорту з красномовним прізвищем Бідний помітили на сесії Конференції міністрів Ради Європи на Мальті у костюмі італійського бренду класу люкс ISAIA вартістю близько 5750 доларів, який можна знайти в одному з онлайн-магазинів.

У переводі в гривню, це більше 241 405 гривень, що становить понад 30 мінімальних зарплат.

                                                                                                                            

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що колишній голова Дніпропетровської ОВА, а нині – очільник Одеської МВА Сергій Лисак повернувся до рідної Одеси і вирішив не відставати за стилем від місцевих чиновників. На зустріч з Одеським бізнес клубом очільник міської військової адміністрації вдягнув тактичну куртку Vista від іспанського бренду тактичного одягу 5.11, вартістю 2290 доларів США, що у гривневому еквіваленті складає майже 96,5 тисяч гривень.

Зазначимо, що у Дніпрі Лисак також вдягався у тактичний одяг. У мережі вже жартують, що чим більше він спілкуватиметься з главою ОВА Олегом Кіпером, то можливо скоро він його познайомить з костюмами від Brioni.



