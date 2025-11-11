Украинские чиновники все чаще появляются на международных и других публичных мероприятиях в достаточно дорогостоящих вещах, при том, выбирают мировые бренды, вместо украинских. Часто стоимость их одежды превышает все минимальные и максимальные зарплаты в десятки раз, что делает так называемых "слуг народа" вообще недоступными для людей.

Матвей Бедный совсем не беден: в каком костюме заметили министра

Так, недавно министр спорта с красноречивой фамилией Бедный был замечен на сессии Конференции министров Совета Европы на Мальте в костюме итальянского бренда класса люкс ISAIA стоимостью около 5750 долларов, который можно найти в одном из онлайн-магазинов.

В переводе в гривну это более 241 405 гривен, что составляет более 30 минимальных зарплат.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что бывший глава Днепропетровской ОВА, а ныне – глава Одесской ГВА Сергей Лысак вернулся в родную Одессу и решил не отставать по стилю от местных чиновников. На встречу с Одесским бизнес клубом глава городской военной администрации надел тактическую куртку Vista от испанского бренда тактической одежды 5.11, стоимостью 2290 долларов США, что в гривневом эквиваленте составляет почти 96,5 тысячи гривен.

Отметим, что в Днепре Лысак также одевался в тактическую одежду. В сети уже шутят, что чем больше он будет общаться с главой ОВА Олегом Кипером, возможно скоро он его познакомит с костюмами от Brioni.