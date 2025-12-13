Кожен стане ще ближче до мобілізації: Кабмін запускає новий експеримент із військовим обліком

Кабінет міністрів України затвердив експериментальний проект автоматичної постановки громадян на військовий облік. Нововведення покликане скоротити бюрократичні процедури, спростити взаємодію людей з державними органами та забезпечити оборонну сферу актуальними та повними даними. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомило Міністерство оборони України.

Військовий облік. Фото: із відкритих джерел

У відомстві зазначили, новий механізм дозволить суттєво знизити навантаження на територіальні центри комплектування та позбавити громадян необхідності особистого відвідування ТЦК у ряді випадків. Постанова на військовий облік відбуватиметься автоматично на основі вже існуючих державних реєстрів.

Зокрема, автоматичному обліку підлягають чоловіки, які не стали на військовий облік у 17 років – з моменту досягнення 18-річного віку вони автоматично набуватиму статусу призовника. Крім того, нововведення стосується чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. При оформленні чи обміні паспортних документів у підрозділах Державної міграційної служби вони зможуть стати на облік без відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії.

Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Оксана Ферчук наголосила, що держава вже має всі необхідні дані для запуску такого механізму. За її словами, налагоджено обмін інформацією між Міноборони, Державною міграційною службою, демографічним реєстром та реєстром актів цивільного стану.

"Людям більше не доведеться ходити по кабінетах і стояти в чергах — система зробить це автоматично", — зазначила Ферчук.

Запуск автоматичного військового обліку є частиною масштабної цифровізації оборонної сфери та реформування системи мобілізаційного обліку. Раніше для постановки на облік була потрібна особиста присутність громадян, збирання документів та проходження тривалих процедур, що нерідко викликало черги та перевантаження ТЦК.

