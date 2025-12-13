logo

Главная Новости Политика кабмин Каждый станет еще ближе к мобилизации: Кабмин запускает новый эксперимент с военным учетом
commentss НОВОСТИ Все новости

Каждый станет еще ближе к мобилизации: Кабмин запускает новый эксперимент с военным учетом

Новый подход должен упростить взаимодействие граждан с государственными органами

13 декабря 2025, 17:14
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабинет министров Украины утвердил экспериментальный проект автоматической постановки граждан на воинский учет. Нововведение призвано сократить бюрократические процедуры, упростить взаимодействие людей с государственными органами и обеспечить оборонную сферу актуальными и полными данными. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Каждый станет еще ближе к мобилизации: Кабмин запускает новый эксперимент с военным учетом

Военный учет. Фото: из открытых источников

В ведомстве отметили, новый механизм позволит существенно снизить нагрузку на территориальные центры комплектования и избавить граждан от необходимости личного посещения ТЦК в ряде случаев. Постановка на воинский учет будет происходить автоматически на основе уже имеющихся государственных реестров.

В частности, автоматическому учету подлежат мужчины, которые не встали на воинский учет в 17 лет – с момента достижения 18-летнего возраста они автоматически будут получать статус призывника. Кроме того, нововведение касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. При оформлении или обмене паспортных документов в подразделениях Государственной миграционной службы они смогут стать на учет без посещения ТЦК и прохождения военно-врачебной комиссии.

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Оксана Ферчук подчеркнула, что у государства уже есть все необходимые данные для запуска такого механизма. По ее словам, налажен обмен информацией между Минобороны, Государственной миграционной службой, демографическим реестром и реестром актов гражданского состояния.

"Людям больше не придется ходить по кабинетам и стоять в очередях – система сделает это автоматически", — отметила Ферчук.

Запуск автоматического воинского учета является частью масштабной цифровизации оборонной сферы и реформы системы мобилизационного учета. Ранее для постановки на учет требовалось личное присутствие граждан, сбор документов и прохождение длительных процедур, что нередко вызывало очереди и перегрузку ТЦК.

Читайте также на портале "Комментарии" — мобилизация 50+: в ТЦК раскрыли, куда попадают мужчины постарше.



