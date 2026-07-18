Корецький анонсував масштабну реформу Кабміну: до чого варто приготуватися чиновникам

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявив про намір провести оптимізацію державного апарату та підвищити ефективність роботи уряду. Про перші кроки у цьому напрямку голова Кабміну повідомив після зустрічі з державним секретарем Кабінету міністрів Костянтином Марійовичем.

Кабмін. Фото: з відкритих джерел

За словами Корецького, однією із ключових тем розмови стала необхідність перегляду чинної системи державного управління. Прем'єр підкреслив, що розраховує на якіснішу організацію роботи центральних органів влади, ефективну взаємодію між міністерствами та відомствами, а також посилення контролю за виконанням рішень уряду.

Особливої уваги, як зазначив глава Кабміну, буде приділено координації дій різних державних структур. На його думку, в умовах повномасштабної війни державний апарат має працювати значно швидше та ефективніше, ніж у мирний час.

Корецький наголосив, що Україна потребує професійної системи управління, яка зможе оперативно реагувати на виклики безпеки, економіки та відновлення країни. Саме тому реформа державного управління стає одним із пріоритетів нового уряду.

Прем'єр також дав зрозуміти, що розраховує на вищу виконавську дисципліну та персональну відповідальність чиновників за виконання поставлених завдань. За його словами, якість державного управління безпосередньо впливає на здатність країни приймати швидкі рішення в умовах воєнного стану.

Поки що в уряді не розкривають, які саме структурні зміни можуть бути реалізовані в рамках оптимізації. Проте заяви Корецького свідчать про намір переглянути існуючі управлінські механізми та зробити роботу державних органів результативнішою.

Очікується, що подальші деталі реформи Кабмін надасть після завершення підготовки відповідних пропозицій.

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