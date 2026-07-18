Корецкий анонсировал масштабную реформу Кабмина: к чему стоит приготовиться чиновникам

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил о намерении провести оптимизацию государственного аппарата и повысить эффективность работы правительства. О первых шагах в этом направлении глава Кабмина сообщил после встречи с государственным секретарем Кабинета министров Константином Марьевичем.

Кабмин. Фото: из открытых источников

По словам Корецкого, одной из ключевых тем разговора стала необходимость пересмотра действующей системы государственного управления. Премьер подчеркнул, что рассчитывает на более качественную организацию работы центральных органов власти, эффективное взаимодействие между министерствами и ведомствами, а также усиление контроля за исполнением решений правительства.

Особое внимание, как отметил глава Кабмина, будет уделено координации действий различных государственных структур. По его мнению, в условиях полномасштабной войны государственный аппарат должен работать значительно быстрее и эффективнее, чем в мирное время.

Корецкий подчеркнул, что Украина нуждается в профессиональной системе управления, которая сможет оперативно реагировать на вызовы безопасности, экономики и восстановления страны. Именно поэтому реформа государственного управления становится одним из приоритетов нового правительства.

Премьер также дал понять, что рассчитывает на более высокую исполнительскую дисциплину и персональную ответственность чиновников за выполнение поставленных задач. По его словам, качество государственного управления напрямую влияет на способность страны принимать быстрые решения в условиях военного положения.

Пока в правительстве не раскрывают, какие именно структурные изменения могут быть реализованы в рамках оптимизации. Однако заявления Корецкого свидетельствуют о намерении пересмотреть существующие управленческие механизмы и сделать работу государственных органов более результативной.

Ожидается, что дальнейшие детали реформы Кабмин представит после завершения подготовки соответствующих предложений.

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