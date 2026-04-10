Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: пряма відповідь Свириденко

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. Цього не може статися раніше, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" у регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду у Верховній Раді заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел
Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.
Антимонопольний комітет України офіційно розпочав розслідування через різке зростання вартості світлих нафтопродуктів, зафіксоване на початку березня 2026 року. Відомство перевіряє дії операторів автозаправних станцій щодо антиконкурентних узгоджених дій.
Згідно з офіційною відповіддю на запит видання "Коментарі", справа була відкрита 9 березня. Наразі фахівці Комітету аналізують, чи був стрибок цін у більшості мереж АЗС результатом реальних ринкових змін чи наслідком неправомірних домовленостей між гравцями ринку.