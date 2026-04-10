Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: пряма відповідь Свириденко

Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. Цього не може статися раніше, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" у регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду у Верховній Раді заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.

"Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС – це відображення, відображення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні", — заявила Юлія Свириденко.

Антимонопольний комітет України офіційно розпочав розслідування через різке зростання вартості світлих нафтопродуктів, зафіксоване на початку березня 2026 року. Відомство перевіряє дії операторів автозаправних станцій щодо антиконкурентних узгоджених дій.

Згідно з офіційною відповіддю на запит видання "Коментарі", справа була відкрита 9 березня. Наразі фахівці Комітету аналізують, чи був стрибок цін у більшості мереж АЗС результатом реальних ринкових змін чи наслідком неправомірних домовленостей між гравцями ринку.

"Комітет розпочав здійснення заходів контролю з метою з'ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів автозаправних станцій при підвищенні цін. На даний час розгляд справи триває", — повідомили в АМКУ.



