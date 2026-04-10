logo_ukra

BTC/USD

71797

ETH/USD

2195.91

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: пряма відповідь Свириденко
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли ціни на пальне в Україні стабілізуються: пряма відповідь Свириденко

Юлія Свириденко натякнула, що Україні доводиться уважно стежити за ситуацією на Близькому Сході

10 квітня 2026, 12:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після стабілізації ситуації на Близькому Сході. Цього не може статися раніше, оскільки вони є "віддзеркаленням ситуації" у регіоні. Як передає портал "Коментарі", про це під час питань до уряду у Верховній Раді заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко. Фото: з відкритих джерел

Глава уряду наголосила, що узгоджених дій, які призводять до підвищення цін, там немає.        

"Це висококонкурентний ринок, і ціна на стелі на АЗС – це відображення, відображення ситуації війни в Ірані. Після стабілізації на Близькому Сході ми тільки після цього можемо очікувати цінову стабілізацію у нас в Україні", — заявила Юлія Свириденко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Антимонопольний комітет України офіційно розпочав розслідування через різке зростання вартості світлих нафтопродуктів, зафіксоване на початку березня 2026 року. Відомство перевіряє дії операторів автозаправних станцій щодо антиконкурентних узгоджених дій.                   

Згідно з офіційною відповіддю на запит видання "Коментарі", справа була відкрита 9 березня. Наразі фахівці Комітету аналізують, чи був стрибок цін у більшості мереж АЗС результатом реальних ринкових змін чи наслідком неправомірних домовленостей між гравцями ринку.       

"Комітет розпочав здійснення заходів контролю з метою з'ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів автозаправних станцій при підвищенні цін. На даний час розгляд справи триває", — повідомили в АМКУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини