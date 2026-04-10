Когда цены на топливо в Украине стабилизируются: прямой ответ Свириденко

Цены на топливо в Украине стабилизируются только после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Этого не может произойти раньше, поскольку они являются "отражением ситуации" в регионе. Как передает портал "Комментарии", об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.

Глава правительства акцентировала, что согласованных действий, которые приводят к повышению цен, там нет.

"Это высококонкурентный рынок, и цена на потолке на АЗС – это отражение, отражение ситуации войны в Иране. После стабилизации на Ближнем Востоке, мы только после этого можем ожидать ценовую стабилизацию у нас в Украине", — заявила Юлия Свириденко.

Антимонопольный комитет Украины официально начал расследование из-за резкого роста стоимости светлых нефтепродуктов, зафиксированного в начале марта 2026 года. Ведомство проверяет действия операторов автозаправочных станций на предмет антиконкурентных согласованных действий.

Согласно официальному ответу на запрос издания "Комментарии", дело было открыто 9 марта. Сейчас специалисты Комитета анализируют, был ли скачок цен в большинстве сетей АЗС результатом реальных рыночных изменений или следствием неправомерных договоренностей между игроками рынка.

"Комитет начал осуществление мер контроля с целью выяснения наличия/отсутствия признаков нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях операторов автозаправочных станций при повышении цен. В настоящее время рассмотрение дела продолжается", — сообщили в АМКУ.



