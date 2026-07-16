Клименко замість Федорова: Корецький вперше публічно висловився про майбутнього главу Міноборони

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Сергій Корецький уперше прокоментував можливе призначення чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду глави Міністерства оборони. Під час виступу у Верховній Раді він високо оцінив роботу очільника МВС, однак наголосив, що остаточне рішення щодо керівника оборонного відомства належить виключно президенту України.

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

Корецький заявив, що бачить майбутній Кабінет Міністрів як "уряд оборони", який має працювати в умовах повномасштабної війни та максимально концентруватися на безпекових викликах. Відповідаючи на запитання депутатів про можливий перехід Клименка до Міноборони, він підкреслив, що мав можливість особисто оцінити роботу МВС під час найскладнішого зимового періоду.

За словами кандидата в прем'єри, Ігор Клименко є сильним, професійним і результативним керівником, а діяльність Міністерства внутрішніх справ він оцінює дуже високо. Водночас Корецький уникнув будь-яких прогнозів щодо кадрових рішень, зазначивши, що кандидатуру міністра оборони відповідно до Конституції визначає глава держави.

Також він прокоментував можливість збереження в новому уряді Михайла Федорова. Корецький зазначив, що говорити про персональний склад Кабміну передчасно, адже спочатку парламент має підтримати його призначення на посаду прем'єра.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив про намір змінити керівника Міністерства оборони. За його словами, одним із чинників такого рішення став конфлікт між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Після призначення нового прем'єра Верховна Рада має перейти до формування оновленого складу уряду, тоді як кандидатури міністрів оборони та закордонних справ вноситиме окремо президент.

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