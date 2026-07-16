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Клименко вместо Федорова: Корецкий впервые публично высказался о будущем главе Минобороны

Кандидат в премьеры дал оценку работе главы МВД и объяснил, кто действительно решает кадровую судьбу Министерства обороны

16 июля 2026, 11:54
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Кравцев Сергей

Кандидат на должность премьер-министра Сергей Корецкий впервые прокомментировал возможное назначение действующего министра внутренних дел Игоря Клименко на должность главы Министерства обороны. Выступая в Верховной Раде, он высоко оценил работу главы МВД, однако подчеркнул, что окончательное решение относительно руководителя оборонного ведомства принадлежит исключительно президенту Украины.

Клименко вместо Федорова: Корецкий впервые публично высказался о будущем главе Минобороны

Сергей Корецкий. Фото: из открытых источников

Корецкий заявил, что видит будущий Кабинет Министров как "правительство обороны", которое должно работать в условиях полномасштабной войны и максимально концентрироваться на вызовах безопасности. Отвечая на вопрос депутатов о возможном переходе Клименко в Миноборону, он подчеркнул, что имел возможность лично оценить работу МВД во время сложнейшего зимнего периода.

По словам кандидата в премьеры, Игорь Клименко сильный, профессиональный и результативный руководитель, а деятельность Министерства внутренних дел он оценивает очень высоко. В то же время Корецкий избежал каких-либо прогнозов по кадровым решениям, отметив, что кандидатуру министра обороны в соответствии с Конституцией определяет глава государства.

Также он прокомментировал возможность сохранности в новом правительстве Михаила Федорова. Корецкий отметил, что говорить о персональном составе Кабмина преждевременно, ведь сначала парламент должен поддержать его назначение на должность премьера.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил о намерении сменить руководителя Министерства обороны. По его словам, одним из факторов такого решения стал конфликт между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. После назначения нового премьера Верховная Рада должна перейти к формированию обновленного состава правительства, в то время как кандидатуры министров обороны и иностранных дел будет вноситься отдельно президентом.

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