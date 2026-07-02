Кабмін змінює правила бронювання: хто тепер може втратити право на відстрочку

Кабінет Міністрів України затвердив масштабне оновлення правил бронювання військовозобов'язаних працівників. Зміни торкнуться тисячі підприємств, а близько п'ятої частини компаній, що мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність новим вимогам, щоб зберегти надання співробітникам відстрочки від мобілізації. Про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Відстрочка від мобілізації. Фото: з відкритих джерел

За її словами, це перша комплексна зміна системи з кінця 2024 року. За минулі півтора роки кількість заброньованих працівників зросла приблизно на 300 тисяч осіб, а кількість підприємств зі статусом критично важливих збільшилася майже на дев'ять тисяч.

Одним із ключових нововведень стало посилення фінансових критеріїв. Тепер для набуття чи збереження статусу критично важливого підприємства обов'язковою умовою стане середня заробітна плата не менше ніж 26 тисяч гривень. Для компаній, які працюють у прифронтових регіонах, встановлено знижений поріг – 21 600 гривень. Другою обов'язковою вимогою залишається відсутність податкової заборгованості.

Крім того, уряд переглянув галузеві та регіональні критерії критичності. Для різних сфер економіки та окремих областей діятимуть власні вимоги, які розроблять профільні міністерства та обласні військові адміністрації. Після їх затвердження підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження свого статусу. Зробити це потрібно до 10 серпня.

До 1 вересня раніше оформлені бронювання збережуть чинність, а автоматичного анулювання відстрочок не передбачено. Також змінилися правила обліку працівників, які працюють за сумісництвом: тепер такого працівника можна включити до квоти бронювання лише за одним місцем роботи.

За оцінкою Міністерства економіки, загальна кількість заброньованих працівників залишиться в межах 1,1-1,3 мільйона осіб, проте бізнесу доведеться адаптуватися до нових адміністративних вимог уже найближчими тижнями.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові види відстрочки для військовослужбовців: Федоров розкрив деталі.



