Кабмин меняет правила бронирования: кто теперь может потерять право на отсрочку

Кабинет министров Украины утвердил масштабное обновление правил бронирования военнообязанных работников. Изменения затронут тысячи предприятий, а около пятой части компаний, имеющих статус критически важных, должны будут подтвердить соответствие новым требованиям, чтобы сохранить возможность предоставлять сотрудникам отсрочку от мобилизации. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Отсрочка от мобилизации. Фото: из открытых источников

По ее словам, это первое комплексное изменение системы с конца 2024 года. За прошедшие полтора года количество забронированных работников выросло примерно на 300 тысяч человек, а число предприятий со статусом критически важных увеличилось почти на девять тысяч.

Одним из ключевых нововведений стало ужесточение финансовых критериев. Теперь для получения или сохранения статуса критически важного предприятия обязательным условием станет средняя заработная плата не менее 26 тысяч гривен. Для компаний, работающих в прифронтовых регионах, установлен сниженный порог – 21 600 гривен. Вторым обязательным требованием остается отсутствие налоговой задолженности.

Кроме того, правительство пересмотрело отраслевые и региональные критерии критичности. Для разных сфер экономики и отдельных областей будут действовать собственные требования, которые разработают профильные министерства и областные военные администрации. После их утверждения предприятия должны будут повторно пройти процедуру подтверждения своего статуса. Сделать это необходимо до 10 августа.

До 1 сентября ранее оформленные бронирования сохранят силу, а автоматического аннулирования отсрочек не предусмотрено. Также изменились правила учета сотрудников, работающих по совместительству: теперь такого работника можно включить в квоту бронирования только по одному месту работы.

По оценке Министерства экономики, общее количество забронированных работников останется в пределах 1,1-1,3 миллиона человек, однако бизнесу придется адаптироваться к новым административным требованиям уже в ближайшие недели.

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