Кабмін переходить на жорстку економію: Корецький роз'яснив ситуацію

Уряд України запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не пов'язані з оборонними видатками. Вже вдалося знайти близько 70 млрд. гривень економії, і вся ця сума буде спрямована на потреби оборони. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Сергій Корецький під час виступу у Верховній Раді.

Сергій Корецький. Фото: із відкритих джерел

За його словами, війна стає дорожчою, а характер бойових дій змінюється, тому держава змушена адаптувати бюджетну політику до нових умов. При цьому влада обіцяє зберегти виконання ключових соціальних зобов'язань перед громадянами.

"Щодо пенсій, зарплат – проблем не буде", — заявив прем'єр, наголосивши, що економія має здійснюватися насамперед за рахунок витрат, що не відносяться до оборони.

Той самий принцип уряд має намір застосувати для підготовки державного бюджету на 2027 рік. Корецький закликав депутатів брати активну участь у формуванні документа і виходити з необхідності максимально ефективно використати кожну бюджетну гривню.

Окремим напрямком роботи Кабміну стане масштабна перевірка видатків Міністерства оборони. Прем'єр заявив, що уряд проведе детальний аудит потреб відомства, щоб визначити, наскільки ефективно використовуються кошти, що виділяються.

На проведення аналізу планується відвести близько місяця. За цей час влада має намір вивчити існуючі проблеми та перевірити напрямки, на які витрачаються бюджетні ресурси.

За словами Корецького, йдеться не просто про механічне скорочення видатків. Уряд хоче знайти можливість направити максимум доступних коштів на оборону в умовах війни, що триває.

Таким чином, Кабмін одночасно запускає режим жорсткої економії та переглядає оборонні витрати. Головне завдання – звільнити додаткові ресурси для армії, не допустивши скорочення базових соціальних виплат.

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