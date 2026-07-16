Кто "съел" Федорова: какие скрыты причины самой громкой отставки года

Верховная Рада приняла новый состав Кабинета министров. При этом, так и не определившись с новыми министрами обороны и иностранных дел. Юлия Свириденко без лишних разговоров уступила место Сергею Корецкому. Основные же баталии, по всей видимости, развернулись вокруг должности министра обороны. О чем говорит ситуация вокруг Михаила Федорова? Кому выгодно снятие Федорова именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отставка Федорова

Может проблема не в Сырском и Федорове…

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что на самом деле много причин, почему Федорова отправили в отставку. Есть очевидные причины, которые Зеленский сам признает, а есть та, о которых не говорят. В частности, на поверхность вышел конфликт между Зеленским и Федоровым.

"Есть две концепции продолжения войны, очевидно, не только с украинской стороны, но и со стороны наших спонсоров. В вопросе реформирования армии на ходу не все так просто. Есть как сторонники, так и противники этого", – отметил эксперт.

По его словам, Фёдоров предлагал реформу ТЦК, но не мог гарантировать, что от этого мобилизация станет эффективной, а Сырский намекал, что в России скоро начнется новая волна мобилизации и у нас усилятся проблемы.

"Есть и другая проблема, что Зеленскому не нравятся яркие политические фигуры, а Федоров таковой стал. Не настолько, как говорят некоторые эксперты, это может угрожать рейтингу Зеленского. Он и рядом не стоял с той поддержкой, которая есть у Залужного, Буданова, но причина не только в этом", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Как бы то ни было, продолжает политтехнолог, виноват именно Зеленский. То же переформатирование Кабмина – это профанация.

"У нас, по сути, нет Кабмина. У нас есть набор людей, но так получается, что как только из этих людей кто-то становится политической фигурой и с ним уже нельзя как со шлюхой из борделя, когда можно тебя выбросить, не объясняя вообще причины, то с тобой разговор короткий. Взять ту же Свириденко, которая говорит, что у нее все замечательно, но если бы было все так замечательно, то зачем же было ее увольнять. Вообще создается впечатление, что главная проблема была в скандале между Федоровым и Сырским, а отставка всего правительства – дымовая завеса, но она не сработала", – отметил Алексей Голобуцкий.

По его словам, у Зеленского было три варианта, как действовать и, скорее всего, ситуация действительно более чем серьезная, но он выбрал худший вариант, когда вопрос зависает в воздухе.

"То есть он отказался протягивать Клименко на должность министра обороны любой ценой, но отказался возвращаться к тому, как было. Всё пошло в разнос. Это подтверждает и то, что Сырский откровенно подкалывает Федорова. Это еще и свидетельство того, что Сырский влезает в ту сферу, в которой он точно слабее. А это, опять же, подтверждает то, что уже говорилось, а именно – вину самого Зеленского. Как резюме, может проблема не в Сырском и Федорове, а самом Зеленском?", – задается вопросом эксперт.

Новое правительство получает краткий кредит доверия

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что тем, кто говорит о "кадровой турбулентности", есть что ответить: турбулентность – это когда правительство падает без процедуры или когда процедура длится месяцами. Здесь не произошло ни первого, ни второго.

"Самое интересное в этой истории – не скорость. Самая острая линия – Минобороны. Михаила Федорова не внесли повторно: по преданию участников встречи фракции с президентом, главным аргументом стал системный конфликт видений между министром и главнокомандующим Сырским. Государство в войне не может позволить себе два центра управления обороной, и выбор в пользу единства военного управления – прерогатива верховного главнокомандующего. Цену решения умалять не стоит: у Федорова было высокое доверие, его семь месяцев дали аудит ведомства и перестройку закупок, и сам он в прощальном сообщении честно назвал и сделанное, и незавершенное. Зеленский сказал, что Федоров останется в команде, в какой роли пока не объявлено, и до официального решения любые версии остаются спекуляциями", – отметил эксперт.

Он обратил внимание, что утром перед голосованием в Киеве возле театра Франко и еще более десятка городов собрались мирные "картоночные" акции в поддержку Федорова – от нескольких сотен до более тысячи человек в столице. Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал рапорт об увольнении. Это реальная цена решения, и умалчивать ее бессмысленно.

"Но посмотрим со стороны: страна на пятом году Великой войны сохраняет пространство для уличного протеста за квартал от правительственного квартала, несогласные военные пишут рапорты, а не что-то хуже, и спор идет не о направлении – реформы в обороне нужны всем, – а об исполнителе. В России невозможен ни один из этих механизмов. В прошлом году "картоночные" протесты за НАБУ и САП заставили власти скорректировать решение – украинская система слышит улицу. В этот раз улица фактически зафиксировала общественный контракт с новым правительством: критерии успеха заранее известны – мобилизация без скандалов, реформа ТЦК, рабочий диалог с армией, сохранение темпа оборонных инноваций. Что с этого Украина. Ответ на картонки – не мегафон, а результаты. Новое правительство получает краткий кредит доверия по публично выписанным условиям, и это не угроза, а здоровая дисциплина для власти военного времени. А проходящая такие стресс-тесты под ударами демократия – самый сильный аргумент Киева в разговоре с партнерами, которым надоели абстрактные слова о "защите демократии": вот она, работает", – высказался Игорь Петренко.

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