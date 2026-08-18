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«Голосування відбудеться завтра»: у Раді анонсували кадрове оновлення в МЗС та Міноборони

Кадрові ротації в Кабміні: коли парламент голосуватиме за призначення двох міністрів

18 серпня 2026, 12:37
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Недилько Ксения

У Верховній Раді України готуються до розгляду важливих кадрових призначень у силовому та дипломатичному блоках уряду. Офіційні подання щодо кандидатур Євгенія Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги на посаду очільника Міністерства закордонних справ мають надійти до парламенту вже найближчим часом.

«Голосування відбудеться завтра»: у Раді анонсували кадрове оновлення в МЗС та Міноборони

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Процедура призначення розпочнеться з обов'язкових політичних консультацій у стінах Верховної Ради.

"На Погоджувальній раді оголосили, що сьогодні кандидати на посади міністра оборони та очільника МЗС проведуть зустрічі з парламентськими фракціями", — повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Під час цих зустрічей претенденти представлять свої програми та дадуть відповіді на запитання народних обранців перед фінальним волевиявленням.

Сам процес офіційного затвердження нових урядовців розписаний на найближчі два дні. За словами Железняка, кандидатури Хмари та Сибіги внесуть до Ради вже сьогодні, а безпосереднє голосування у сесійній залі відбудеться завтра. Очікується, що обидва кандидати отримають необхідну підтримку депутатського корпусу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Михайло Федоров заявив, чи є шанс на його повернення в Міноборони і чому не виходить на "картонний майдан". Ексміністр оборони України Михайло Федоров дав детальне двогодинне інтерв'ю волонтеру та блогеру Сергію Стерненку, який раніше залишив посаду радника очільника відомства слідом за своїм керівником.

Під час розмови Федоров відверто відповів, чому не бере особистої участі в акціях протесту проти свого звільнення, які тривають в українських містах уже понад 20 днів поспіль. Крім того, він розкрив деталі комунікації із чинним виконувачем обов'язків міністра Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та поділився ексклюзивною інформацією про випробування вітчизняного балістичного ракетного озброєння.



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