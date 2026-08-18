«Голосование состоится завтра»: в Раде анонсировали кадровое обновление в МИД и Минобороны

В Верховной Раде готовятся к рассмотрению важных кадровых назначений в силовом и дипломатическом блоках правительства. Официальные представления по кандидатурам Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги на должность главы Министерства иностранных дел должны поступить в парламент уже в ближайшее время.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Процедура назначения начнется с обязательных политических консультаций в стенах Верховной Рады.

"На Согласительном совете объявили, что сегодня кандидаты на должности министра обороны и главы МИД проведут встречи с парламентскими фракциями", — сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Во время этих встреч претенденты представят свои программы и ответят на вопросы народных избранников перед финальным волеизъявлением.

Сам процесс официального утверждения новых чиновников расписан на ближайшие два дня. По словам Железняка, кандидатуры Хмары и Сибиги будут внесены в Раду уже сегодня, а непосредственное голосование в сессионном зале состоится завтра. Ожидается, что оба кандидата получат необходимую поддержку депутатского корпуса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Михаил Федоров заявил, есть ли шанс на его возвращение в Минобороны и почему не выходит на "картонный майдан". Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров дал подробное двухчасовое интервью волонтеру и блогеру Сергею Стерненко, ранее покинувшему должность советника главы ведомства вслед за своим руководителем.

Во время разговора Федоров откровенно ответил, почему не принимает непосредственного участия в акциях протеста против своего увольнения, которые продолжаются в украинских городах уже более 20 дней подряд. Кроме того, он раскрыл детали коммуникации с действующим исполняющим обязанности министра Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и поделился эксклюзивной информацией об испытаниях отечественного баллистического ракетного вооружения.