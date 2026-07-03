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Чи загрожує Україні паливна криза: уряд зробив заяву про запаси бензину та дизеля

У Кабміні запевняють, що дефіциту немає, але вже готують нові механізми захисту паливного ринку від воєнних ризиків

3 липня 2026, 14:30
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Кравцев Сергей

Український паливний ринок наразі працює стабільно, а загроз дефіциту бензину чи дизельного пального для цивільного сектору немає. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Чи загрожує Україні паливна криза: уряд зробив заяву про запаси бензину та дизеля

Паливо. Фото: з відкритих джерел

За словами урядовця, необхідні обсяги пального забезпечені, імпортні поставки здійснюються відповідно до укладених контрактів, а логістичні маршрути продовжують функціонувати без критичних перебоїв.

Міністр нагадав, що уряд уже проходив випробування нестабільною ситуацією на світовому паливному ринку під час загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном. Тоді оперативні рішення дозволили уникнути перебоїв із постачанням та не допустити розвитку кризового сценарію.

За словами Соболева, сьогодні Кабінет Міністрів у щоденному режимі координує дії з обласними військовими адміністраціями та учасниками ринку. Обговорюються різні сценарії забезпечення регіонів пальним, включаючи мобільну логістику без накопичення великих резервів на окремих нафтобазах, що дає змогу мінімізувати ризики в умовах російських атак.

Окремо уряд разом із представниками паливного бізнесу працює над створенням механізму страхування або спеціального компенсаційного фонду. Передбачається, що такий інструмент допоможе оперативно покривати витрати, пов'язані з пошкодженням інфраструктури, фінансувати додаткові заходи безпеки та забезпечувати безперебійну роботу автозаправних станцій навіть у разі нових ударів по енергетичній чи логістичній інфраструктурі країни. 

За оцінкою Мінекономіки, саме превентивні рішення мають стати ключем до стабільності паливного ринку в умовах війни.

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