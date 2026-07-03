Угрожает ли Украине топливный кризис: правительство сделало заявление о запасах бензина и дизеля

Украинский топливный рынок работает стабильно, а угроз дефицита бензина или дизельного топлива для гражданского сектора нет. Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Раде заявил министр экономики Алексей Соболев.

Топливо. Фото: из открытых источников

По словам чиновника, необходимые объемы горючего обеспечены, импортные поставки осуществляются в соответствии с заключенными контрактами, а логистические маршруты продолжают функционировать без критических перебоев.

Министр напомнил, что правительство уже проходило испытание нестабильной ситуацией на мировом топливном рынке во время обострения конфликта между США, Израилем и Ираном. Тогда оперативные решения позволили избежать перебоев со снабжением и не допустить развития кризисного сценария.

По словам Соболева, сегодня Кабинет Министров в ежедневном режиме координирует действия с областными военными администрациями и участниками рынка. Обсуждаются разные сценарии обеспечения регионов горючим, включая мобильную логистику без накопления больших резервов на отдельных нефтебазах, что позволяет минимизировать риски в условиях российских атак.

Отдельно правительство вместе с представителями топливного бизнеса работает над созданием механизма страхования или специального компенсационного фонда. Предполагается, что такой инструмент поможет оперативно покрывать затраты, связанные с повреждением инфраструктуры, финансировать дополнительные меры безопасности и обеспечивать бесперебойную работу автозаправочных станций даже при новых ударах по энергетической или логистической инфраструктуре страны.

По оценке Минэкономики именно превентивные решения должны стать ключом к стабильности топливного рынка в условиях войны.

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