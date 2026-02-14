Чи справді військовий збір назавжди: уряд готує податкові зміни після війни

Уряд розглядає можливість збереження військового збору у розмірі 5% навіть після завершення війни. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами.

Військовий збір . Фото: з відкритих джерел

За її словами, відповідна норма може увійти до консолідованого податкового законопроєкту, який об’єднає одразу кілька резонансних змін. Йдеться, зокрема, про обов’язкову сплату ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 4 млн грн, оподаткування продажів через цифрові платформи, а також зміну правил оподаткування міжнародних посилок.

У Кабміні наголошують, що документ перебуває на стадії активного обговорення з парламентом. За словами Свириденко, новий законопроєкт має систематизувати податкові правила та забезпечити стабільність державних фінансів у довгостроковій перспективі. Вона зазначила, що частина запропонованих змін уже отримала позитивний сигнал від бізнес-спільноти.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що ці податкові нововведення передбачені домовленостями з Міжнародним валютним фондом. За його словами, відповідний меморандум уже підписали ключові українські посадовці, включно з президентом, прем’єром та керівництвом фінансового блоку.

Очікується, що програму затвердять до кінця лютого, а самі податкові зміни парламент має розглянути до кінця березня. Згідно з домовленостями, військовий збір може стати постійним джерелом наповнення бюджету навіть після завершення воєнного стану.

Уряд пояснює такі кроки необхідністю гарантувати фінансування оборони та забезпечити фінансову стійкість країни в умовах тривалих безпекових викликів.

